"کاهیل" به چلسی پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، دو باشگاه چلسی و بولتون پیش از آنکه نقل و انتقالات زمستانی لیگ برتر آغاز شود بر سر به خدمت گرفتن این بازیکن 26 ساله با یکدیگر به توافق رسیده بودند و امروز او با قراردادی رسمی به جمع آبی پوشان استمفوردبریج پیوست.

بر پایه گزارش ساکرنت، باشگاه چلسی مدت زمان و مبلغ قرارداد با کاهیل را فاش نکرده است. کاهیل در تیم فوتبال چلسی با پیراهن شماره 24 به میدان خواهد رفت.

وی در گفتگو با سایت باشگاه چلسی اظهار داشت: چلسی باشگاهی بزرگ است و به بردن جام چشم دارد و این موقعیتی بزرگ برای من است تا عضو این تیم باشم.