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۲۶ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۳۸

"کاهیل" به چلسی پیوست

"کاهیل" به چلسی پیوست

"گری کاهیل"، مدافع تیم فوتبال بولتون و تیم ملی انگلستان به چلسی پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، دو باشگاه چلسی و بولتون پیش از آنکه نقل و انتقالات زمستانی  لیگ برتر آغاز شود بر سر به خدمت گرفتن این بازیکن 26 ساله با یکدیگر به توافق رسیده بودند و امروز او با قراردادی رسمی به جمع آبی پوشان استمفوردبریج پیوست.

بر پایه گزارش ساکرنت، باشگاه چلسی مدت زمان و مبلغ قرارداد با کاهیل را فاش نکرده است. کاهیل در تیم فوتبال چلسی با پیراهن شماره 24 به میدان خواهد رفت.

وی در گفتگو با  سایت باشگاه چلسی اظهار داشت: چلسی باشگاهی بزرگ است و به بردن جام چشم دارد و این موقعیتی بزرگ برای من است تا عضو این تیم باشم.

کد مطلب 1511140

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