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۲۶ دی ۱۳۹۰، ۲۰:۵۵

صادق عابدین تاکید کرد:

عمل به وظیفه قانونی شائبه جانبداری در انتخابات را از بین می برد

عمل به وظیفه قانونی شائبه جانبداری در انتخابات را از بین می برد

شیراز - خبرگزاری مهر: استاندار فارس گفت: عمل به وظیفه شرعی و قانونی در اجرای انتخابات، هر گونه شائبه جانبداری را از بین می برد و این حرکت ارزشی در مشارکت حداکثری مردم بسیار موثر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صادق عابدین در جلسه فرمانداران شهرستان های استان فارس، با تقدیر از فعالیت همه دست اندر کاران برگزاری انتخابات در استان یادآور شد: مسئولان امر انتخابات، به لحاظ وظایف قانونی و شرعی خود باید در برابر اقدامات و تصمیم گیری ها، به مردم پاسخگو باشند و به همین لحاظ عمل به وظیفه شرعی و قانونی در اجرای روند انتخابات، هر گونه شائبه بی اعتمادی را از بین می برد که این حرکت ارزشی، در مشارکت حداکثری مردم بسیار موثر است.

استاندار فارس اصول و اخلاق انتخاباتی را از جمله ضروریات کاری برای دست اندر کاران این بخش دانست و اظهار داشت: ما در پیشگاه خدا، مردم وظیفه شرعی داریم و برای تحقق این مهم باید از تمام ظرفیت ها برای پشتیبانی از برگزاری انتخابات سالم و قانونی بهره گیری کنیم.

صادق عابدین با تاکید بر حمایت حداکثری از فرمانداران و مجریان انتخابات در استان فارس، گفت: انتظار داریم مسئولان با هوشیاری کامل و برنامه ریزی صحیح نسبت به روند اجرای انتخابات با رعایت موازین قانونی و امانت داری بکوشند، همچنانکه تاکنون نیز، فعالیت های انجام شده با اقتدار و اعتماد کامل به قانون صورت پذیرفته است.

وی افزود: دست اندرکاران انتخابات با تاسی از منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در خصوص برگزاری انتخابات سالم و قانونی، تلاش کنند.

کد مطلب 1511147

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