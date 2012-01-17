محل بازی فینال جام حذفی فوتبال تغییر نکرده است

تورج موید در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی از شایعه ها در خصوص درخواست مسئولان ورزش فارس و شیراز برای تغییر در محل بازی فینال جام حذفی تاکید کرد: در این راستا هیچ درخواستی از جانب تربیت بدنی فارس به عنوان برگزاری فینال جام حذفی در استانی دیگر را امضا نکرده ام.

وی تصریح کرد: طبق اعلام قبلی فدراسیون فوتبال، فینال جام حذفی در شیراز برگزار خواهد شد و ما نیز برای برگزاری این بازی آمادگی کامل را داریم حال چنانچه دیگران درخواست لغو این بازی در شیراز را کرده اند من بی اطلاع هستم.

مدیر کل ورزش و جوانان استان فارس در پاسخ به این سئوال که "مرمت زمین چمن حافظیه به عنوان یکی از دلایل عدم ناتوانی شیراز برای میزبانی فینال جام حذفی اعلام شده"، گفت: زمان بازی به اسفند ماه تغییر کرده و حال اگر شخصی مرمت چمن حافظیه را دلیل بر عدم میزبانی شیراز معرفی کرده پس باید به مباحث فنی توجه کرد.

موید یادآور شد: چنین سخنانی جنبه فنی دارد ولی تاکنون من به عنوان مدیر کل ورزش و جوانان استان درخواستی برای تغییر در محل بازی فینال نداده ام.

وی تاکید کرد: از دید ما محل بازی فینال جام حذفی شیراز است و فدراسیون تنها تاریخ مسابقه را تغییر داده است.