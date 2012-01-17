به گزارش خبرنگار مهر، بررسی جدیدترین نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی نیمه اول سال جاری نشان می دهد که وضعیت دستمزدی در گروه های مختلف عمرانی متفاوت بوده است.

بر پایه این گزارش، در گروه رانندگان ماشین آلات حمل و نقل شامل 9 قلم از دستمزد انواع رانندگان و کمک رانندگان ماشین آلات حمل و نقل است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی اقلام این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی اقلام آن دارای افزایش است و در این میان بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به "راننده چرثقیل های کفی" با 13.4 درصد و کمترین افزایش آن مربط به "راننده دامپر" با 9.5 درصد است.

همچنین بررسی وضعیت دستمزدی گروه رانندگان ماشین های سنگین که شامل 11 قلم از دستمزد انواع رانندگان و کمک رانندگان ماشین های سنگین است، نشان می دهد که متوسط دستمزد نیروی انسانی اقلام این گروه در این دوره با دوری قبل دارای افزایش دستمزد است.

در این بین بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به "راننده درجه دو جرثقیل" با 13.7 درصد و کمترین افزایش آن مربوط به "کمک راننده ماشین الات سنگین" با 8.9 درصد است.

در گروه کارهای بنایی ابنیه ساختمان که شامل 5 قلم از دستمزد انواع نیروی انسانی در کارهای بنایی ابنیه ساختمان است، مقایسه متوسط دستمزد ساعتی نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی اقلام این گروه دارای افزایش دستمزد شده است.

بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به "بنای نماچین درجه دو" با 9.7 درصد و کمترین افزایش آن به "بنای سفت کار درجه یک" با 6.5 درصد تعلق دارد.

برای گروه قالب بند چوبی که شامل 4 قلم از دستمزد انواع قالب بند چوبی است، مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی اقلام این گروه دارای افزایش دستمزد تقریبا مشابهی هستند. در این میان بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به "نجار قالب بند درجه دو" با 12.2 درصد و کمترین افزایش مربوط به "کمک نجار قالب بند" با 10.2 درصد است.

در گروه قالب بند فلزی که شامل 4 قلم از دستمزد انواع قالب بندهای فلزی است، مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی اقلام این گروه دارای افزایش دستمزد هستند. در این میان بیشترین افزایس متوسط دستمزد ساعتی به "قالب ساز فلزی درجه دو" با 11.2 درصد و کمترین افزایش به "قالب ساز فلزی درجه یک" با 8.5 درصد تعلق دارد.

گروه آرماتوربند شامل 4 قلم از دستمزد انواع آرماتوربندها است، مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی اقلام این گروه دارای افزایش است. در این میان، بیشترین افزایس متوسط دستمزد ساعتی به "آرماتوربند درجه دو" با 12.8 درصد و کمترین افزایش به "سرآماتور بند" با 10.0 درصد تعلق دارد.

در گروه کارهای بتنی که شامل 3 قلم از دستمزد انواع بتن کاران است، مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی اقلام این گروه دارای افزایش بوده در این میان، بیشترین افزایس متوسط دستمزد ساعتی به "کمک بنای بتن کار" با 12.4 درصد و کمترین افزایش به "بنای بتن کار" با 9.3 درصد تعلق دارد.

همچنین گروه اسکلت ساز ساختمان که شامل 6 قلم از دستمزد انواع اسکلت سازان ساختمان است، مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی اقلام این گروه دارای افزایش است. در این میان، بیشترین افزایس متوسط دستمزد ساعتی به "کمک اسکلت ساز" به 11.8 درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به "برش کار" با 9.1 درصد تعلق دارد.

گروه آهنگر در و پنجره ساز ساختمان شامل 2 قلم از دستمزد انواع آهنگران در و پنجره ساز ساختمان بوده که مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که هر دو قلم این گروه دارای افزایش تقریبا مشابهی است. در این میان، بیشترین افزایس متوسط دستمزد ساعتی مربوط به "آهنگر در و پنجره ساز درجه یک" با 10.0 درصد است.

همچنین در گروه عایق کار و آسفالت کار ابنیه ساختمان که شامل 3 قلم از دستمزد انواع عایق کاران و آسفالت کاران ابنیه ساختمان است، مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی اقلام این گروه دارای افزایش است. در این میان، بیشترین افزایس متوسط دستمزد ساعتی مربوط به "کمک عایق کار و آسفالت کار" با 10.6 و کمترین افزایش مربوط به دستمزد ساعتی "عایق کار و اسفالت کار درجه یک" با 7.1 درصد است.

گروه سیمان کار شامل 4 قلم از دستمزد انواع سیمان کاران است که مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی اقلام این گروه دارای افزایش شد. در این میان، بیشترین افزایس متوسط دستمزد ساعتی به "سیمان کار درجه دو" با 11.4 درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی به "بندکش" با 9.6 درصد تعلق دارد.

گروه سنگ کار شامل 3 قلم از دستمزد انواع سنگ کاران بوده که مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی اقلام این گروه دارای افزایش است. در این میان، بیشترین افزایس متوسط دستمزد ساعتی به "سنگ کار درجه یک " با 12.3 درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به "ابزارزن سنگ پلاک" با 9.7 درصد تعلق دارد.

گروه کاشی کار شامل 2 قلم از دستمزد انواع کاشی کاران است، مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که دستمزد هر دو قلم دارای افزایش بوده، در این میان، بیشترین افزایس متوسط ساعتی به "کاشی کار درجه دو" با 11.5 درصد تعلق دارد.

گروه گچ کار نیز شامل 2 قلم از دستمزد انواع گچ کاران است که مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که دستمزد هر دو قلم دارای افزایش تقریبا مشابهی دارد. در این میان، بیشترین افزایس متوسط دستمزد ساعتی مربوط به "گچ کار درجه یک" با 11.1 درصد است.

گروه بنا و سنگ تراش ابنیه راه شامل 5 قلم از دستمزد انواع بنا و سنگ تراش ابنیه راه است که مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی اقلام این گروه، دارای افزایش است. در این میان، بیشترین افزایس متوسط دستمزد ساعتی به "سنگ تراش درجه دو" با 12.3 درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به "بنای سنگ چین درجه دو" با 10.1 درصد تعلق دارد.

گروه آسفالت کار راه و محوطه شامل 3 قلم از دستمزد انواع آسفالت کاران راه و محوطه است که مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی اقلام آن دارای افزایش بوده، در این میان، بیشترین افزایس متوسط دستمزد ساعتی مربوط به "کارگر آسفالت" با 12.9 درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به "مباشر آسفالت" با 10.7 درصد است.

گروه لوله کش تاسیسات ابنیه شامل 14 قلم از دستمزد انواع لوله کش های تاسیسات ابنیه است که مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی اقلام آن دارای افزایش شد، در این میان بیشترین افزایس متوسط دستمزد ساعتی مربوط به "لوله کش درجه دو - دنده ای" با 13.3 درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به "استاد کار تاسیسات" با 9.8 درصد است.

گروه عایق کار تاسیساتی نیز شامل 2 قلم از دستمزد انواع عایق کاران تاسیساتی است و مقایسه دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که هر دو قلم این گروه دارای افزایش شد. در این میان، بیشترین افزایس متوسط دستمزد ساعتی مربوط به "عایق کاری درجه دو تاسیساتی " با 12.4 درصد است.

گروه کانال ساز شامل 2 قلم از دستمزد انواع کانال سازان بوده که مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که هر دو قلم این گروه دارای افزایش است، در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به "کانال ساز درجه دو " با 11.2 درصد است.

گروه سیم کش ساختمان نیز شامل 3 قلم از دستمزد انواع سیم کش ساختمان بوده که مقایسه دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی اقلام آن دارای افزایش است و در این میان، بیشترین افزایس متوسط دستمزد ساعتی به "سیم کش درجه دو ساختمان " با 12.7 درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به "سیم کش درجه یک ساختمان " با 11.6 درصد تعلق دارد.

گروه کابل کش و مفصل بند فشار ضعیف و حفاظت کاتودیک هم شامل 5 قلم از دستمزد انواع کابل کش و مفصل بند فشار ضعیف و حفاظت کاتودیک بوده که مقایسه دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمام اقلام آن دارای افزایش است. در این میان، بیشترین افزایس متوسط دستمزد ساعتی به "کابل کش درجه دو فشار ضعیف" با 12.6 درصد و کمترین افزایش به "استاد کار سیستم های حفاظت کاتودیک " با 10.4 درصد تعلق دارد.

گروه کابل کش و مفصل بند فشار قوی شامل 4 قلم از دستمزد انواع کابل کش و مفصل بند فشار قوی است که مقایسه دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی اقلام آن دارای افزایش شد. در این میان، بیشترین افزایس متوسط دستمزد ساعتی مربوط به " کابل کش درجه دو فشار قوی" با 11.8 درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به " کابل کش درجه یک فشار قوی" با 9.8 درصد تعلق دارد.

گروه کاری شامل 2 قلم بوده که مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که هر دو قلم دارای افزایش است. در این میان، بیشترین افزایس متوسط دستمزد ساعتی مربوط به "کارگر ساده " با 11.4 درصد است.

گروه شیشه بر نیز شامل 3 قلم از دستمزد انواع شیشه بر بوده که مقایسه دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی اقلام آن دارای افزایش است. در این میان، بیشترین افزایس متوسط دستمزد ساعتی به "شیشه بر درجه دو" با 9.6 درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به "شیشه بر درجه یک " با 8.2 درصد تعلق دارد.

گروه نقاش ساختمان هم شامل 2 قلم است و مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی اقلام این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که هر دو قلم دارای افزایش است، در این میان، بیشترین افزایس متوسط دستمزد ساعتی مربوط به "نقاش درجه دو ساختمان " با 14.6 درصد است.

گروه آلومینیوم کار نیز شامل 2 قلم بوده که مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی اقلام این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که هر دو قلم دارای افزایش است، در این میان، بیشترین افزایس متوسط دستمزد ساعتی مربوط به "آلومینیوم کار درجه دو" با 11.8 درصد است.