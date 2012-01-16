۲۶ دی ۱۳۹۰، ۲۰:۵۷

محمدحسن تاکید کرد:

آموزشگاه های آزاد و خصوصی البرز نقش موثری در ترویج آموزشهای فنی دارند

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز گفت: آموزشگاه های آزاد و بخش خصوصی در این استان در توسعه و ترویج آموزشهای فنی و حرفه ای در استان نقش مهم و موثری دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود محمدحسن در نشستی با کانون انجمنهای صنفی موسسات کارآموزی آزاد استان البرز، بر اهمیت نقش آموزشگاه های آزاد و بخش خصوصی تاکید کرد.

وی همچنین در ادامه از موسسات کارآموزی آزاد استان، قدردانی کرد و اهمیت نقش اینگونه موسسات را بسیار بالا و قابل توجه دانست.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز همچنین ایجاد هماهنگی و همراهی آموزشگاه های آزاد و خصوصی با کارشناسان این اداره کل را زمینه ساز پیشبرد اهداف سازمانی و خدمت رسانی هرچه بیشتر دانست.

محمدحسن گفت: با توجه به اهداف نظام آموزش مهارت و فن آوری، آموزشگاه های آزاد،  بازویی قدرتمند برای اجرای برنامه های این نظام آموزشی محسوب می شوند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز با توجه به امر یادشده، شناسایی نقاط ضعف و رفع آنها و برجسته سازی نقاط قوت را ضروری دانست و بر اهمیت این امر تاکید کرد.

طی نشستی با حضور مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای و اعضای کانون انجمنهای صنفی موسسات کارآموزی آزاد استان البرز، چالشهای بخش آموزش فنی و حرفه ای خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.

