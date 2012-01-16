هیئت پارلمانی هند وارد اسلام آباد شد/ دخالت عربستان به بهانه میانجیگری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک کنفرانس خبری با تاکید بر حمایت کشورش از تمام نیروهای سیاسی داخلی پاکستان گفت : کشورهای خارجی نباید در امور داخلی پاکستان دخالت کنند.

همچنین یک هئیت 15 نفره از پارلمان هند برای شرکت در سومین دور گفتگوهای پارلمانی میان هند و پاکستان وارد اسلام آباد شد.

در این مذاکرات که به مدت دو روز به طول می انجامد، مقامات هند و پاکستان درباره روابط تجاری و اقتصادی و حل اختلافات موجود میان دو کشور گفتگو می کنند.

رسانه های پاکستانی همچنین از برگزاری جلسه ای در سفارت عربستان در اسلام آباد به میزبانی "عبدالعزیز بن ابراهیم صالح" سفیر عربستان با هدف پایان دادن به اختلافات موجود میان ارتش و دولت پاکستان خبر دادند.

این درحالی است که "فردوس عاشق اعوان" وزیر اطلاع رسانی پاکستان ضمن رد این خبر تاکید کرد تنهایی از پس مشکلات داخلی خود بر می آییم و نیازی به وجود یک میانجیگر خارجی نیست.

اخیرا "منصور اعجاز" یک تاجر آمریکایی پاکستانی الاصل "حسین حقانی" سفیر پاکستان در آمریکا را به تحویل نامه مخفی به "مایک مولن" فرمانده سابق ستاد مشترک ارتش آمریکا به سفارش زرداری متهم کرد و همین موضوع به عنوان دردسر جدید برای رئیس جمهوری پاکستان تلقی می شود.

خاطر نشان می شود گفته می شود رئیس جمهوری پاکستان در پی سکته قلبی برای درمان به دبی رفته بود.