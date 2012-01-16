مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مستلزم رعایت اخلاق است

محمد آقا جانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جمهوریت یکی از عناصر مهم تشکیل دهنده نظام مقدس جمهوری اسلامی است که برای عینیت بخشیدن به آن، همه ساله انتخابات متعدد و مهمی برگزار و مقام های عالی رتبه و منصب های مهمی به وسیله مردم با واسطه یا بدون واسطه انتخاب می شوند.

وی اظهارداشت: در هر انتخابات افراد و گروههای مختلف با افکار و اهداف متفاوت می کوشند با ارائه شایستگی های خود در رقابتی طاقت فرسا، آرای مردم را از آن خود کنند تا توفیق خدمت هر چه بیشتر به مردم و نظام اسلامی و رضایت خدا را به دست آورند.

فرماندار لاهیجان گفت: به این دلیل از آغاز تا پایان تبلیغات و از پیروزی یا شکست تا پس از آن، افراد و گروهها، نامزدها و هوادارانشان، پیروزشدگان و شکست خوردگان در انتخابات باید در همه حال، اخلاق و آداب اسلامی را رعایت کنند و از انصاف و عدالت خارج نشوند که توفیق خدمت و رضایت خداوند جزء از این طریق به دست نمی آید.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی بر پایه قانون اساسی عامل مهم استقلال، رشد و آزادی مردم است، اظهارداشت: فلسفه و بنای وجود مجلس تحقق عینی آیه " و امرهم شورا بینهم " است.

آقاجانزاده تاکید کرد: انتخابات مجلس از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید همه دست بدست هم دهند تا حضور حداکثری مردم در این صحنه ملی فراهم شود.



وی یادآورشد: ملت ایران برای تحقق آرمانهای امام راحل، شهدای والا مقام و تحقق منویات مقام معظم رهبری همچنان در تمامی صحنه ها حاضر بوده و دشمنان را مایوس خواهند کرد.