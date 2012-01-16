آمریکا می ترسد توسط ایران مات شود/ بیکاری چالش اصلی مجلس نهم

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی در حاشیه همایش بانوان اصولگرای جبهه متحد در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که گفته شده است کسانی که در لیست جبهه متحد اصولگرایان قرار میگیرند نباید در لیستهای دیگر باشند، نظر شما در این مورد چیست؟ گفت: سیاستهای جبهه در دست بررسی است و ما این بحث را روز گذشته شروع کردیم و این بحث در جلسات آینده ادامه دارد و هرگاه به نتیجهگیری نهایی رسیدیم آن را اعلام خواهیم کرد.
خبرنگاری در مورد چالشهای مجلس آینده از متکی پرسید که وی پاسخ داد: به نظر میرسد بحثهایی چون بیکاری که هماکنون به چالش تبدیل شده باید در اولویت کاری مجلس نهم قرار بگیرد.
متکی همچنین خاطر نشان کرد: در بعد سیاست خارجی نیز باید بگویم بخشی از هجمهای که این روزها شاهد آن هستیم با اهداف خاص و برای دوره زمانی مشخص تعریف شده که یکی از اهداف آن تحتالشعاع قرار دادن انتخابات است. آنها میدانند که اتفاقا ما در سختیها راحتتر تصمیم میگیریم.
وزیر امور خارجه سابق در پاسخ به سوال خبرنگار مهردر خصوص نامه اوباما به رهبر انقلاب که دومین نامه رسمی از سوی آمریکا در سال جاری می باشد اظهار داشت : من از جزییات این نامه اطلاعی ندارم.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: به هر ترتیب آنها سعی کردهاند با بحث تحریم بیشتر، فضایی را به وجود بیاورند و نگران این بودند که وارد فضای نامتقارن شوند که طی آن با تدابیر جمهوری اسلامی در نهایت مات شوند و لذا سعی کردند از برخی موارد پیشگیری کنند. ضمن اینکه آنها در مورد بحث ناامنی در صادرات نفت نیز دغدغههایی داشتهاند و بحث تنگه هرمز نیز در همین راستا بود و سعی کردند اقدامات پیشگیرانهای را دنبال کنند.
وزیر سابق امور خارجه کشورمان با اشاره به نامه اوباما به رهبر انقلاب اظهار داشت: آمریکاییها سعی کردهاند با بحث تحریم بیشتر، فضایی را به وجود بیاورند و نگران این بودند که وارد فضای نامتقارن شوند که طی آن با تدابیر جمهوری اسلامی در نهایت مات شوند و لذا سعی کردند از برخی موارد پیشگیری کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی در حاشیه همایش بانوان اصولگرای جبهه متحد در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که گفته شده است کسانی که در لیست جبهه متحد اصولگرایان قرار میگیرند نباید در لیستهای دیگر باشند، نظر شما در این مورد چیست؟ گفت: سیاستهای جبهه در دست بررسی است و ما این بحث را روز گذشته شروع کردیم و این بحث در جلسات آینده ادامه دارد و هرگاه به نتیجهگیری نهایی رسیدیم آن را اعلام خواهیم کرد.
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