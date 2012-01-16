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۲۶ دی ۱۳۹۰، ۲۱:۱۶

مسئولان دانشکده های دانشگاه آنکارا تا 30 دی مهمان پردیس کشاورزی هستند

مسئولان دانشکده های دانشگاه آنکارا تا 30 دی مهمان پردیس کشاورزی هستند

کرج - خبرگزاری مهر: مسئولان دانشکده های کشاورزی و دامپزشکی دانشگاه آنکارا تا 30 دی سال جاری مهمان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه آنکارا و رئیس دانشکده دامپزشکی این دانشگاه جهت امضای تفاهمنامه همکاری، تا 30 دی ماه 1390 میهمان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی خواهند بود.

بازدید از تعدادی از دانشکده ها و گروه ها از دیگر اهداف حضور این دو مسئول ترکیه ای در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است.

طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، این هیئت از دانشکده ها و بخشهای مختلف پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مانند زراعت و اصلاح نباتات بازدید خواهند کردند.

اقتصاد و توسعه کشاورزی، شیلات و محیط زیست، آبیاری، موزه جانورشناسی  و آزمایشگاه دکتر توفیقی و خاکشناسی از دیگر بخشهایی است که توسط دو مسئول یادشده مورد بازدید قرار خواهد گرفت.

پروفسور احمت کولاک رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه آنکارا و و پروفسور هازیر اوغلو رئیس دانشکده دامپزشکی این دانشگاه هستند.

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج مستقر است و از مهمترین مراکز علمی، تحقیقاتی و آموزشی در کشور و استان البرز محسوب می شود. 

کد مطلب 1511164

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