مسئولان دانشکده های دانشگاه آنکارا تا 30 دی مهمان پردیس کشاورزی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه آنکارا و رئیس دانشکده دامپزشکی این دانشگاه جهت امضای تفاهمنامه همکاری، تا 30 دی ماه 1390 میهمان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی خواهند بود.

بازدید از تعدادی از دانشکده ها و گروه ها از دیگر اهداف حضور این دو مسئول ترکیه ای در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است.

طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، این هیئت از دانشکده ها و بخشهای مختلف پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مانند زراعت و اصلاح نباتات بازدید خواهند کردند.

اقتصاد و توسعه کشاورزی، شیلات و محیط زیست، آبیاری، موزه جانورشناسی و آزمایشگاه دکتر توفیقی و خاکشناسی از دیگر بخشهایی است که توسط دو مسئول یادشده مورد بازدید قرار خواهد گرفت.

پروفسور احمت کولاک رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه آنکارا و و پروفسور هازیر اوغلو رئیس دانشکده دامپزشکی این دانشگاه هستند.

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج مستقر است و از مهمترین مراکز علمی، تحقیقاتی و آموزشی در کشور و استان البرز محسوب می شود.