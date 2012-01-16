الکتاتنی رئیس پارلمان مصر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه ایلاف، منابع آگاه از انتخاب "سعد الکتاتنی" دبیر کل حزب آزادی و عدالت به عنوان رئیس پارلمان مصر خبر دادند.

این منابع اعلام کردند: احزاب آزادی و عدالت، النور، اصلاح و توسعه، الکرامه، و سازندگی و توسعه در نشستی توافق کردند که ریاست پارلمان حق حزب پیروز انتخابات است و معاونان رئیس باید از احزاب دوم و سوم انتخاب شوند.

احزاب مصری درباره تشکیل توافق کمیسیونهای پارلمان و روسای آن با توافق همه گروههای سیاسی نیز به توافق دست یافتند.

این در حالی است که "سعد الکتاتنی" دبیرکل حزب آزادی و عدالت بیان کرد: ما هرگز به دنبال تک روی نیستیم و مایلیم که مسائل کشور با توافق حل شود.

وی افزود: ما طرفدار انتخاب بهترین ها با توافق همه گروهها سیاسی هستیم و احزاب مصری مسئولیت سنگینی را بر گردن من گذاشتند، زیرا مردم مصر امیدهای زیادی به پارلمان دارند.