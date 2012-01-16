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۲۶ دی ۱۳۹۰، ۲۰:۳۶

الکتاتنی رئیس پارلمان مصر شد

الکتاتنی رئیس پارلمان مصر شد

منابع آگاه در قاهره از انتخاب سعد الکتاتنی دبیر حزب پیروز انتخابات پارلمانی اخیر برای ریاست پارلمان مصر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه ایلاف، منابع  آگاه از انتخاب "سعد الکتاتنی" دبیر کل حزب آزادی و عدالت به عنوان رئیس پارلمان مصر خبر دادند.

این منابع اعلام کردند: احزاب آزادی و عدالت، النور، اصلاح و توسعه، الکرامه، و سازندگی و توسعه در نشستی توافق کردند که ریاست پارلمان حق حزب پیروز انتخابات است و معاونان رئیس باید از احزاب دوم و سوم انتخاب شوند.

احزاب مصری درباره تشکیل توافق کمیسیونهای پارلمان و روسای آن با توافق همه گروههای سیاسی نیز به توافق دست یافتند.

این در حالی است که "سعد الکتاتنی" دبیرکل حزب آزادی و عدالت بیان کرد: ما هرگز به دنبال تک روی نیستیم و مایلیم که مسائل کشور با توافق حل شود.

وی افزود: ما طرفدار انتخاب بهترین ها با توافق همه گروهها سیاسی هستیم و احزاب مصری مسئولیت سنگینی را بر گردن من گذاشتند، زیرا مردم مصر امیدهای زیادی به پارلمان دارند.

کد مطلب 1511167

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