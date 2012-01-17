نباید در معرفی کاندیداهای اصلح تعصب حزبی داشته باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی روز دوشنبه در دیدار جمعی از فعالان سیاسی استان اصفهان با بیان اینکه باید تمرین کنیم و نگذاریم هواهای نفسانی در کارهای خدایی ما راه پیدا کنند بیان داشت: خدا را شاکر هستیم، در زمانی زندگی می‌‌کنیم به برکت رهنمودهای امام راحل و حمایت‌های مردم بسیار خوب و با وفای این کشور، نظامی برقرار شده که در طول تاریخ نظیر آن را سراغ نداریم.



وی افزود: بعد از رحلت حضرت امام، خدای متعال به ما عنایت کرده و کسی را جای امام قرار داد که شبیه‌ترین افراد کشور به ایشان هستند و باید شاکر باشیم که سایه ایشان بر سر ما است و افتخار ‌کنیم که خدمتگزار این وجود با برکت باشیم.



رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با اشاره به سوابق مردم اصفهان در مبارزات انقلابی تصریح کرد: مردم اصفهان در اوایل حکومت قاجاریه و جریان مشروطیت و در هجرت علمای اصفهان به قم نقش خود را به خوبی انجام داده‌اند و در دفاع مقدس نیز از لحاظ کمیت و فداکاری و استقامت خود را به خوبی نشان دادند.



وی با بیان اینکه نقش مردم اصفهان در انقلاب و دفاع مقدس و برجستگی‌هایی که مردمان این شهر داشتند در سایر شهرها کمتر دیده می‌شود بیان داشت: شهری که شهدایی مثل شهید میثمی‌ها و ردانی پورها دارد، انتظار می‌رود که بعد از انقلاب نیز در حفظ دستاوردهای آن پیشگام باشند.



در معرفی افراد لایق نباید تعصب داشت



عضو خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود، به انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخاب کاندیدای اصلح اشاره کرد و گفت: ما به عنوان روحانی و کارشناس دینی در مسائلی اظهارنظر می‌کنیم که ارتباط با دین داشته باشد.



آیت‌الله مصباح یزدی با بیان اینکه باید فرد اصلح را برای نمایندگی مجلس به مردم معرفی کرد افزود: علما به عنوان کارشناسان دینی و خبره و به عنوان حجت شرعی به مردمی که نمی‌توانند تحقیق کنند و اصلح را تشخیص دهند، افراد متدین و انقلابی را معرفی می‌کنند.



وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر معرفی کاندیدای اصلح تاکید دارند اضافه کرد: در معرفی افراد لایق و شایسته نباید تعصب داشت که این فرد در گروه و یا حزب دیگری است و شما هوادار گروه دیگر هستید بلکه باید به عنوان وظیفه دینی خود عمل کرده و او را معرفی کنید.



رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با بیان اینکه ما بین خود و خدا و به عنوان حجت شرعی فردی که اصلح است را معرفی می‌کنیم اظهار داشت: عالمی که سر و کارش با کتاب است نمی‌تواند از لای کتاب و یا با استخاره بگوید فلانی اصلح است باید کسانی که با مردم سر و کار دارند و مورد اعتماد آنان هستند فرد اصلح را از غیر اصلح تشخیص دهند و معرفی کنند.



وی تصریح کرد: ما نمی‌توانیم از هر کس که به عنوان عالم شناخته می‌شود و عمامه به سر دارد، اطاعت کنیم و او را شایسته بدانیم.



این استاد حوزه علمیه ادامه داد: یک امر داریم که به هر چیز و هر کس دستور داده شود باید اطاعت کند و آن اطاعت از امر رهبری است که بر همه واجب است.



آیت‌الله مصباح یزدی با بیان اینکه هر کس کار خدایی شروع کرد، باید بداند از وسوسه‌های شیطان در امان نیست گفت: بهترین راه نجات از لغزش‌ها توسل است و باید در انتخابات که سرنوشت اسلام، نظام و کشور است بیشتر توسل کنیم چراکه هر وقت در جبهه‌ها توسل بیشتر می‌شد، موفقیت زیاد بود.



وی در پایان زیارت عاشورا، اطعام برای سید الشهدا(ع) و زندگی توأم با عشق به اهل بیت(ع) را ضامن بقای انقلاب و نظام اسلامی برشمرد.