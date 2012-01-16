تجهیزات امدادی در بین دهیاران اردبیل توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسلامی، شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد حوادث بحران شهرستان پارس آباد اظهار داشت: تجهیز دهیاریها به امکانات امدادی می تواند در مواقع وقوع حوادث قهری بسیار کارساز باشد.

وی تجهیز به پایگاه های آتش نشانی را از دیگر برنامه های این حوزه برشمرد و بر ضرورت تقویت ایستگاه های آتش نشانی در مناطق شهری و روستایی استان تاکید کرد.

به گفته مدیرکل مدیریت بحران استان افزایش تعداد ماشین و ایستگاه های آتش نشانی برخی در برخی از شهرستانها ی استان نظیر پارس آباد در دستور کار این قرار دارد.

وی همچنین از توزیع بالغ بر 155 میلیارد ریال اعتبار از محل ماده 10 ستاد حوادث غیر مترقبه در بین شهرستانهای استان طی سال جاری اضافه کرد: سهم شهرستان پارس آباد از این رقم، بیش از 10 میلیارد ریال بوده است.



اسلامی به ضرورت نهادینه کردن فرهنگ بیمه در جامعه تاکید کرد و یادآور شد: در سال زراعی گذشته بیش از 70 درصد محصولات زراعی در شمال استان تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته که پیش بینی می شود این رقم امسال افزایش یابد.

فرماندار پارس آباد مغان نیز در این جلسه مهار و جمع آوری اصولی آبهای سطحی را از نیازهای مهم این شهر برشمرد و ابراز داشت: طرح جمع آوری آبهای سطحی این شهر هم اکنون در دست مطالعه است.

ولی کریمی با اشاره به ضرورت ارتقا سطح ایمنی فرودگاه این شهرستان خواستار تجهیز آن به حداقل دو دستگاه ماشین آتش نشانی شد.

