میزان آلودگی خودروهای دولتی گرمسار سنجیده شد

سید مهدی خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این طرح خودروهایی که بیش از حد مجاز آلایندگی داشتند مشخص و با هماهنگی مدیران دستگاه های مربوطه مقرر شد خودروهای مذکور در اسرع وقت جهت تنظیم موتور و رساندن عملکرد به حد استانداردهای زیست محیطی اقدام نمایند.

وی اظهار داشت: همزمان با هفته هوای پاک برنامه های متعددی جهت تنویر افکار عمومی و آموزش همگانی توسط این اداره تدارک دیده شده است که سنجش خروجی دودکش صنایع آلاینده، همایش دوچرخه سواری، سخنرانی کارشناسان در سطح مدارس، نشست خبری با اصحاب رسانه، توزیع بروشورهای آموزشی از جمله این برنامه ها است.

رئیس اداره محیط زیست گرمسار تصریح کرد: هفته هوای پاک بهانه ای برای حساس سازی افکار عمومی است و اقدامات نمادین و برنامه های مذکور در روشن شدن اذهان عموم جامعه نقش موثری خواهد داشت.

خاتمی در پایان افزود: قطعاً پاکسازی و حفظ محیط زیست با فعالیت یک نهاد به تنهایی امری محال بوده و مشارکت تمامی نهادهای مرتبط و بالاخص تشکل های مردم نهاد و سایر اقشار جامعه در رسیدن به این اهداف بسیار راه گشا خواهد بود.

هفته هوای پاک از بیست و پنجم دی لغایت اول بهمن ماه ادامه دارد.