رایزنیهای وزیر ارشاد در لبنان/ دیدگاه نبیه بری درباره ترور احمدی روشن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری لبنان، "محمد علی حسینی" وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران به همراه غضنفر رکن آبادی سفیر ایران در بیروت از آرامگاه "عماد مغنیه" از شهدای بزرگ مقاومت لبنان بازدید کرد و تاجی گلی بر سر مزار وی نهاد.

حسینی گفت : شهدای مقاومت امت اسلام را سرافراز کردند و جمهوری اسلامی ایران حمایت از ملت لبنان را برای آزادی سرزمینهای اشغالی اش، افتخاری برای خود می داند.

از سوی دیگر وزیر فرهنگ و ارشاد ایران پس از دیدار با "نبیه بری" رئیس پارلمان لبنان گفت: تلاشهای دشمنان جمهوری اسلامی ایران برای به انزوا کشیدن آن ره به جایی نبرده است و ما با همه کشورها روابطه حسنه داریم.

وی افزود: ما روابط تاریخی با لبنان داریم و باید همه تمرکز خود را بر روی رژیم صهیونیستی قرار دهیم.

نبیه بری هم ضمن تسلیت به وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران به خاطر شهادت احمدی روشن دانشمند هسته ای ایرانی توسط عوامل موساد گفت : اقدامات تروریستی خللی بر عزم ایران نخواهد داشت.

وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار با "نجیب میقاتی" نخست وزیر لبنان نیز گفت : جلسه مهمی با میقاتی داشتیم و موضوعات مهم را مورد رایزنی قرار دادیم.

وی افزود: روابط فرهنگی میان ایران و لبنان به گذشته های دور بر می گردد و منحصر به زمان کنونی نیست و این روابط باید روز به روز قوی تر شود.

حسینی بیان کرد: مردم ایران احترام فوق العاده ای برای مردم لبنان قائل هستند و مقاومت مردم این کشور در برابر دشمن صهیونیستی را مورد تمجید قرار می دهند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: هنرمندان دو کشور باید به همکاری یکدیگر موفقیت رزمندگان مقاومت را به تصویر بکشند.