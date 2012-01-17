صادرات موجب رونق کسب و کار در صنایع دستی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شکور اکبرنژاد افزود: خوشبختانه در استان ما اقبال عمومی به رشته های مختلف صنایع دستی زیاد است که با فراهم کردن زمینه های صادرات و فروش آن می توان از این علاقمندیها در جهت اشتغال پایدار استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: فراگیری حرفه و مهارت در صنایع دستی روشی است که در کنار آموزش های تئوریک در تمام جوامع پیشرفته پذیرفته شده و با توجه به نیازی که در هر کشوری به صنایع دستی وجود دارد، پرداخت هر چه بیشتر به آن ضروری است.

اکبرنژاد با اشاره به فعالیتهای سازمان میراث فرهنگی در زمینه آموزش رشته های مختلف صنایع دستی اظهار داشت: اقدامات این سازمان در راستای آموزش رایگان و ایجاد بستر مناسب برای بالفعل کردن استعدادهای بالقوه در صنایع دستی قابل تقدیر است، به ویژه آنکه ثمرات این آموزش در افزایش اشتغال استان نیز قابل مشاهده است.

این نماینده مجلس صنایع دستی را یکی از موارد آداب و فرهنگ ایرانی برشمرد و یادآور شد: حفظ و صدور صنایع دستی فاخر علاوه بر کمک به اشتغال و درآمد شاغلان این عرصه موجب انتقال فرهنگ ایرانی به کشورهای دیگر نیز می شود.

وی اضافه کرد: گردشگری و تبادل فرهنگها همواره یکی از اهداف کلان کشور بوده که خوشبختانه با توجهی که در این چند سال نسبت به آن شده اقدامات قابل قبولی در زمینه بسترسازی و تروج فرهنگ توریست پذیری توسط سازمان میراث فرهنگی استان انجام شده است.

شکور اکبرنژاد همچنین طبیعت آذربایجان شرقی و آثار تاریخی آن را از فرصتهای مهم جذب توریست عنوان کرد و گفت: با توجه بیشتر به بهبود زیرساختهایی مانند هتلها و امکانات اقامتی و رفاهی می توان رضایت گردشگران از این استان را به حداکثر رساند و اقامت آنان را طولانی تر کرد.