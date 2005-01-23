آغاز عمليات بازگشت زايران حج تمتع ؛ 6 بهمن ماه

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، بازگشت زايران به حج تمتع از روز سه شنبه 6 بهمن آغاز و تا 24 بهمن ادامه دارد ودر طول اين مدت تمامي زايران به كشور بازخواهند گشت.

براساس اين گزارش، 24 هزار زاير از استان تهران و درحدود 20 هزار زاير نيز از 7 استان ديگر مانند سمنان ، كردستان، اراك و ..از فرودگاه مهرآباد تهران به عربستان اعزام شده اند كه در مجموع بطورمتوسط روزانه 2 هزار زاير در طول عمليات بازگشت كه 20 روز به طول ميانجامد به كشوربازمي گردند .

گفتني است، امسال بيش از 96 هزار زاير از سراسر كشور به حج تمتع اعزام شدند كه پروازها از روز 6 بهمن آغاز و26 بهمن به پايان رسيد.