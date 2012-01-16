طرح بهداشت دهان و دندان بین 15 هزار دانش آموز گنبد اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل یادگاری عصر دوشنبه در حاشیه کلاس آموزش مربیان بهداشت مدارس این شهرستان افزود: این طرح با هدف مقاوم سازی دندانها در دانشآموزان دوره ابتدایی انجام میشود.
وی بیان کرد: سال گذشته گروه هدف فقط حدود 5 هزار نفر از دانشآموزان پایه اول ابتدایی شهرستان بودند افزود: امسال این طرح با همکاری شبکه بهداشت شهرستان علاوه بر پایه اول، در پایههای دوم و سوم ابتدایی نیز اجرا میشود که آمار دانشآموزان از 5 هزار سال گذشته به حدود 15 هزار افزایش یافته است.
کارشناس بهداشت و تندرستی مدارس شهرستان ادامه داد: این طرح طی سه دوره اجرا خواهد شد و در این دوره ها دانش آموزان هر شش ماه یکبار فلوراید تراپی میشوند.
وی گفت: این طرح به دلیل کم بودن فلوراید در آب مصرفی و همچنین با توجه به ریسک پوسیدگی دندان در کودکان می توان از این ماده درسال 3 تا 4 مرتبه استفاده کرد.
وی افزود: در این طرح ماده بر روی دندان کودکان قرار میگیرد که بعد از 6 تا 8 ساعت فلوراید آزاد میکند و در نهایت از پوسیدگی دندان کودک پیشگیری میکند.
آموزش و پرورش شهرستان گنبدکاووس با بیش از 300 هزار نفر جمعیت درشرق گلستان حدود 55 هزار دانش آموز درسه مقطع تحصیلی دارد.
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