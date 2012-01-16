سه پروژه فرهنگی و هنری در دهه فجر در قزوین افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین شفیعی ها عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: در ایام دهه مبارک فجر سه طرح فرهنگی و هنری با حضور وزیر ارشاد به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: برای تعامل و هم فکری فرهیختگان ادبی استان سرای اهل قلم در محل خانه فرهنگ امیرکبیر فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

شفیعی ها بیان کرد: افتتاح خانه فرهنگ دیجیتال از محل مصوبات دور سوم سفر رئیس جمهور از دیگر طرحهای قابل افتتاح در دهه مبارک فجر است.

این مسئول فرهنگی اظهارداشت: قرار بود 20 مرکز فرهنگی دیجیتال در استان راه اندازی شود که با تمهیدات فراهم شده شش خانه فرهنگ دیجیتال شامل: خانه فرهنگ میرداماد، مسجد امام رضا(ع)، مسجد ولایت، مسجد جوادالائمه(ع) راه آهن و مسجد حضرت ابوالفضل(ع) تاکستان و مرکز بزرگ دیجیتال در کانون فرهنگی مساجد استان راه اندازی خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین تصریح کرد: در سفر یک روزه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن افتتاح طرح های یاد شده، مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر نیز برگزار خواهد شد.



برگزاری جشنواره ملی نگارش خطبه غدیر

شفیعی ها از برپایی جشنواره ملی نگارش خطبه غدیر در استان هم خبر داد و افزود: این جشنواره از ششم تا 13 بهمن ماه با همکاری بنیاد غدیر، اداره اوقاف و شهرداری قزوین در مجموعه هشت بهشت برگزار خواهد شد.

این مسئول بیان کرد: امسال در جشنواره موسیقی فجر که از 25 تا 30 بهمن ماه برگزار می شود چهار گروه شاخص هنری استان شرکت خواهند کرد که دو گروه از راه یافتگان مسابقات فجر هستند.

وی افزود: در حوزه تجسمی نیز نمایشگاه هنرهای تجسمی در ایام دهه فجر برپا می شود و تابلوهای هنرمندان استانی در مراکز استانها در معرض دید قرار خواهد گرفت.

شفیعی ها تصریح کرد: در خصوص جشنواره ادبیات نمایشی رضوی بخش کارگاهی نیز پیش بینی شده تا شرکت کنندگان با قدرت بیشتری در این عرصه حضور یابند.

توزیع 450 میلیون ریال بن کتاب

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین یادآورشد: با هماهنگی و توافق با وزارت ارشاد 450 میلیون ریال بن کتاب بین نخبگان استان توزیع خواهد شد که 50 درصد آن محقق شده است.

وی گفت: تاکنون 40 میلیون ریال بن کتاب در بین خبرنگاران و اصحاب رسانه و هنرمندان توزیع شده است و 600 میلیون ریال هم بن کارت دانشجویی در بین جوانان دانشجو توزیع خواهد شد.

برگزاری دومین اکسپوی هنری در قزوین

این مسئول همچنین اظهارداشت: در کنار برپایی دوسالانه خوشنویسی در صددیم دومین اکسپوی هنری استان را برپا کنیم تا زمینه فروش آثار هنرمندان فراهم شود.

اختصاص 970 میلیارد تومان اعتبار فرهنگی به استان

شفیعی ها با اشاره به اعتبارات فرهنگی استان تصریح کرد: امسال بر مبنای قانون بودجه 18 درصد از شاخص های بودجه به استان تعلق گرفت.

وی افزود: از مجموع سه میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار فرهنگی ارشاد استان در حال حاضر 970 میلیون تومان معادل 30 درصد آن اختصاص یافته که این مبلغ نیز برای تامین نیاز برخی دستگاههای اجرایی کم شده و به 700 میلیون تومان رسیده است که قادر به اجرای برنامه های پیش بینی شده نیستیم.

این مسئول گفت: بودجه ارتقاء شاخص های فرهنگی استان به شرط آنکه بموقع و تمامی آن اختصاص یابد می تواند زمینه ساز تحول بزرگی در این حوزه مهم شود.

توافق نامه با بنیاد ملی بازی های رایانه ای

شفیعی ها از امضاء توافق نامه با بنیاد ملی رایانه ای کشور هم خبر داد و گفت: بازی های رایانه ای نقش مهمی در میان خانواده ایفا می کند و با کم رنگ شدن بازیهای سنتی فرزندان علاقه زیادی به این موضوع نشان می دهند.

وی بیان کرد: بازی های رایانه ای به عنوان یک فرصت و تهدید تلقی شده که باید بتوانیم آن را به فرصت تبدیل کرده و با ارائه بازیهای اخلاقی بدون آثار مخرب سرگرمی مناسبی برای خانواده ها تولید کنیم.



شفیعی ها اظهارداشت: بخش بازی نامه نویسی در این طرح در توافق نامه با وزارتخانه اضافه شده تا بتوانیم افراد مستعد و علاقمند این حوزه را شناسایی و فعال کنیم.

وی حمایت از مجامع و جشنواره های مصوب استانی را در زمینه بازی های رایانه ای ضروری خواند و گفت: برای ایجاد ارتباط موثر مراکز بازیهای رایانه ای با افراد علاقمند نیازمند برپایی همایش تخصصی هستیم تا با اطلاع رسانی بموقع تعامل جدی تری با این موضوع برقرار کنیم.

این مسئول برپایی دوره های آموزشی برای فعالان رایانه ای را از دیگر اقدامات پیش بینی شده دانست و تصریح کرد: افراد مستعد و توانمند زیادی در استان در بخش بازی های رایانه ای وجود دارند که در صورت شناسایی و مشارکت در امور می توانند زمینه ساز تحول مطلوبی در این زمینه شوند.

وی گفت: بازی های رایانه ای غربی با فرهنگ ایرانی هیچ سنخیت و تناسبی ندارد و امیدواریم با ایجاد فضای مناسب برای فعالیت دست اندرکاران بازی های رایانه ای ضمن ارائه فیلم های مناسب و تولید بازی های رایانه ای با تدوین و بازنویسی شخصیت های شاخص استان در دوران معاصر و گذشته نسبت به ماندگاری آثار و چهره های فرهنگی در قالب بازی های رایانه ای اقدام کنیم.