حوزه هنری همدان با 147 اثر در جشنواره مراکز استانی شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیمور آقامحمدی اظهار داشت: 20 اثر خوشنویسی شامل 10 اثر نستعلیق، پنج اثر شکسته نستعلیق، و پنج اثر ثلث،20 اثر تصویرسازی، 20 اثر نقاشی شامل 18 نقاشی و دو خط نقاشی، هشت اثر طراحی و 20 کاریکاتور از این واحد به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

آقامحمدی افزود: 15 اثر نگارگری شامل 10 تهذیب پنج نگارگری، پنج اثر حجم سازی و نقش برجسته، 19 اثر گرافیک شامل10 پوستر و 9 تایپوگرافی و 20 قطعه عکس از دیگر آثار ارسالی واحد تجسمی حوزه هنری همدان به این جشنواره است.

معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری استان همدان افزود: سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری اردیبهشت ماه سال 1391 با حضور مراکز استانی حوزه‌های هنری سراسر کشور برگار می شود.

وی گفت: این جشنواره در هشت بخش و با هدف ارزیابی عملکرد مراکز استانی حوزه هنری هنری برگزار خواهد شد.