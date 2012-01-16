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۲۶ دی ۱۳۹۰، ۲۲:۰۵

آقامحمدی:

حوزه هنری همدان با 147 اثر در جشنواره مراکز استانی شرکت می کند

حوزه هنری همدان با 147 اثر در جشنواره مراکز استانی شرکت می کند

همدان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری استان همدان گفت: حوزه هنری این استان با 147 اثر در سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری حضور می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیمور آقامحمدی اظهار داشت: 20 اثر خوشنویسی شامل 10 اثر نستعلیق، پنج اثر شکسته نستعلیق، و پنج اثر ثلث،20 اثر تصویرسازی، 20 اثر نقاشی شامل 18 نقاشی و دو خط نقاشی، هشت اثر طراحی و 20 کاریکاتور از این واحد به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

آقامحمدی افزود: 15 اثر نگارگری شامل 10 تهذیب پنج نگارگری، پنج اثر حجم سازی و نقش برجسته، 19 اثر گرافیک شامل10 پوستر و 9 تایپوگرافی و 20 قطعه عکس از دیگر آثار ارسالی واحد تجسمی حوزه هنری همدان به این جشنواره است.

معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری استان همدان افزود: سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری اردیبهشت ماه سال 1391 با حضور مراکز استانی حوزه‌های هنری سراسر کشور برگار می شود.

وی گفت: این جشنواره در هشت بخش و با هدف ارزیابی عملکرد مراکز استانی حوزه هنری هنری برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1511210

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