عملیات احداث مخزن یک هزار مترمکعبی آب شهر "پاتاوه" آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد در این مراسم گفت: این مخزن با اعتباری بالغ بر 200 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی احداث می شود.

علی جان صادق پور افزود: هم اکنون تاسیسات موجود آبرسانی دراین شهر دارای یک مخزن تأمین آب ویک حلقه چاه با آبدهی 20لیتر بر ثانیه وهمچنین خط انتقالی به طول 2.6 کیلومتر است که آب را از چاه به مخزن 300 مترمکعبی انتقال داده و جمعیت چهارهزار نفری این شهر را تحت پوشش قرار می دهد.

وی بیان کرد: برای تکمیل تاسیسات مورد نیاز تامین آب برای آینده این شهر یک مخزن ذخیره به حجم دوهزارمتر مکعب و حفر و تجهیز یک حلقه چاه پیش بینی شده است.

وی عنوان کرد: همچنین احداث خط انتقالی به طول تقریبی سه کیلومتر واصلاح و توسعه شبکه توزیع به طول 13 کیلومتر با مجموع اعتبار 165میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

فرماندار شهرستان دنا نیز در این مراسم خواستار توسعه پایدار تأمین و توزیع آب شرب بهداشتی در این شهرستان شد.

مرادعلی پیوند همچنین خواستار همکاری بیشتر مردم با مسئولین برای توسعه عمرانی شهر پاتاوه شد.