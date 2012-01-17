استقرار واحدهای فرآوری سنگ در یک مکان در اصفهان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا برکتین اظهار داشت: اهمیت استقرار واحدهای فرآوری صنعتی در شهرک بزرگ اصفهان بر هیچ فردی پوشیده نیست و به منظور تحقق این مهم، خرد جمعی مسئولان بخش خصوصی و دولتی راهگشا است.

وی افزود: در جلسه‌ای که به منظور ساماندهی انتقال واحدهای مذکور برگزار شد، راهکارهایی برای جلب مشارکت واحدهایی که فاقد مجوز هستند، ارائه شد.

خزانه‌دار خانه صنعت و معدن استان اصفهان با اشاره به حضور معاونان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان و نمایندگان واحدهای سنگ‌بری تصریح کرد: لازم است تسهیلات لازم توسط وزارتخانه در اختیار صاحبان این واحدها قرار گیرد.

وی با اشاره به صحبتهای نمایندگان واحدهای سنگ‌بری مبنی بر اینکه شرایط لازم برای استقرار آنها در شهرک بزرگ اصفهان هنوز فراهم نشده است، گفت: زمین مناسب با قیمت معین به سهولت در اختیار صاحبان صنایع قرار می‌گیرد تا آنچه مدنظر است، به سهولت انجام پذیرد.

برکتین بیان داشت: شایسته است تدوین سیاست گذاری‌های لازم برای بهره‌برداری مناسب از این منابع در وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحو مطلوب انجام شود.

وی تاکید کرد: با توجه به فعالیت واحدهای فرآوری سنگ که تعداد آنها بسیار است، ساماندهی و استقرار آنها به صورت متمرکز یک الزام است.

خزانه‌دار خانه صنعت و معدن استان اصفهان با تاکید بر تعهد مسئولان به انجام وظایف خود برای فراهم کردن بسترهای لازم، اضافه کرد: امیدواریم با همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات کم بهره، این مهم هرچه زودتر عملیاتی شود.