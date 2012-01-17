97 درصد اهداکنندگان‌ خون در استان اصفهان مردان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی حریری با اشاره به اینکه در فصل زمستان شاخص اهدای خون در برخی از نقاط کشور به شدت کاهش می‌یابد، اظهار داشت: در استان اصفهان چنین مشکلی وجود ندارد و مردم نوع‌دوست‌ این استان در همه فصول سال به همنوعان خود خون اهدا می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه 50 درصد از اهداکنندگان خون در استان اصفهان اهداکننده مستمر هستند، افزود: اهداکننده‌ مستمر کسی است که در طول سال دو بار خون اهدا کند.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با تاکید بر اینکه 97 درصد از اهداکنندگان‌ خون در استان اصفهان آقایان هستند، تصریح کرد: متأسفانه استان اصفهان از نظر اهداکننده خون خانم در پایین‌ترین رتبه‌بندی کشوری قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه طی سال‌های 89 و 90 هیچ مورد HIV مثبت بین اهداکنندگان خون در مراکز انتقال خون استان اصفهان مشاهده نشده، افزود: در حال حاضر شاخص HIV در بین اهداکنندگان خون استان اصفهان صفر است.

