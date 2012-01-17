اهانت به پرسنل اورژانس قم/ آمبولانسی که از چرخه خدمت رسانی خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ساعت 14 و سی و هشت دقیقه جمعه گذشته فردی از بلوار شهید کریمی قم با مرکز اورژانس 115 قم تماس می‌گیرد و از نیاز یکی از بستگانش به استفاده از خدمات فوریت‌های پزشکی خبر می‌دهد.



این تماس در حالی برقرار می‌شود که در آن ساعت از روز به دلیل حجم بالای مأموریت‌های مرکز فوریت‌های پزشکی، هیچ دستگاه آمبولانسی در آن حوزه جغرافیایی و چهار پایگاه اطراف آدرس فرد تماس گیرنده وجود نداشت و بر این اساس مرکز فرماندهی اورژانس 115 قم اقدام به اعزام آمبولانس از پایگاه صبوری منطقه پنج، واقع در فلکه معلم در ساعت 14 و چهل دقیقه برای این آدرس می‌کند.



این درحالی است که به گفته معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی قم، آمبولانس اعزام شده به دلیل دوری مسافت، ترافیک سنگین در طول مسیر و عدم همکاری برخی رانندگان برای بازگشایی مسیر حرکت آمبولانس، در ساعت 14 و پنجاه و سه دقیقه به محل مأموریت می‌رسد.



اما پس از رسیدن آمبولانس به محل مأموریت، به گفته شاهدان ماجرا ناگهان یکی از همراهان بیمار با الفاظ ناشایست نسبت به پرسنل اورژانس 115 قم، اهانت و با استفاده از یک میله فلزی اقدام به شکستن شیشه و وارد کردن ضربه به بدنه آمبولانس می‌کند.

سرانجام این ماجرا با حضور نیروهای پلیس 110 در صحنه و انتقال آمبولانس مرکز فوریت‌های پزشکی به تعمیرگاه خاتمه می‌یابد.



به گفته معاونت مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی قم، شدت تخریب و خسارت وارد شده به این آمبولانس به نحوی است که تا انجام تعمیرات، دیگر قادر به انجام مأموریت نخواهد بود و به طور موقت از چرخه خدمت رسانی به مردم خارج شده است.



پرسنل اورژانس یک رسالت ذاتی دارند که بر اساس آن، وظیفه خود را انجام می‌دهند، این بخشی از سخنان معاون مرکز خدمات حوادث و فوریت‌های پزشکی قم است که با ابزار تأسف از بروز چنین حادثه‌ای به خبرنگار مهر می‌گوید.



مهدی فراهانی اضافه می‌کند: از طرفی برای آنان حقوق قانونی و الزاماتی تعریف شده است که بر اساس آن رفتار، کردار، زمان اعزام و زمانی که بر بالین بیمار حاضر می‌شوند، اقدام‌هایی که برای بیمار انجام می‌دهند و ... به صورت نظام‌مند رصد می‌شود.



تمامی رفتار و اقدام‌های پرسنل اورژانس به دقت رصد می‌شود



شاید در بخش بهداشت و درمان نادرترین بخش همین مرکز اورژانس 115 باشد که تمامی رفتار و اقدامات پرسنل آن این چنین دقیق رصد و در مرحله بعد در بخش کنترل کیفیت، این رفتار آنالیز و با ابزار قانونی با افراد خاطی برخورد می شود، این ها را فراهانی در ادامه سخنانش اضافه می کند.

فقر فرهنگی و عدم شناخت مردم نسبت به وضعیت اورژانس دلیل بروز حوادث این چنینی



وی فقر فرهنگی و عدم شناخت مردم نسبت به وضعیت اورژانس را دلیل بروز چنین حوادثی می داند و می‌گوید: در استان قم 32 پایگاه اورژانس شامل 16 پایگاه شهری و 16 پایگاه جاده‌ای وجود دارد که نسبت به استانداردهای کشور، ما در این خصوص وضعیت نسبتا خوبی داریم.



معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی قم با تأکید بر این که خدمت به تماس گیرنده و ارائه خدمات پزشکی در مرکز اورژانس یک اصل است، ادامه می‌دهد: در حادثه چند روز قبل نیروهای چهار پایگاه اورژانس در حوزه جغرافیایی فرد تماس گیرنده هر کدام برای ماموریتی که جنبه فوریت داشته که اتفاقا یکی از اعزام‌ها برای یک بیمار قلبی در همسایگی همان فرد تماس گیرنده بوده است، اعزام شده بودند، اما با این حال ما ارائه خدمت به تماس گرفته شده را رد نکردیم و نیروها را از پایگاه دورتری اعزام کردیم.



وی با اشاره به دلایل دیر حاضر شدن آمبولانس در محل مأموریت و بیان این که زمان برای پرسنل اورژانس تعریف شده است، یادآور می‌شود: بر اساس استانداردهای کشور زمان حاضر شدن بر بالین بیمار،‌ برای حوادث شهری در کلان شهرها هشت دقیقه و جاده‌ها کمتر از 15 دقیقه برآورد می‌شود، اما این زمان با دو شرط سنجیده می‌شود: یکی این که بعد از اولین تماس با اورژانس باشد چرا که گاهی حادثه‌ای برای فردی اتفاق می‌افتد، اما شاهدان ماجرا با مرکز اورژانس دیر تماس می‌گیرند و شرط دوم بودن آمبولانس در پایگاه است و این که همکاران به مأموریت دیگری اعزام نشده و در پایگاه اورژانس حاضر باشند.

فراهانی با اشاره به این که گاهی این زمان استاندارد به دلایلی دست خوش تغییر می‌شود، بیان می‌کند: در استان قم زمان رسیدن بر بالین بیمار در حوادث شهری زیر هفت دقیقه و در حوادث جاده‌ای 11 دقیقه است که از این نظر نیز نسبت به استانداردها وضعیت نسبتا ایده آلی داریم.



انجام روزانه 150 ماموریت در مرکز اورژانس قم / 40 درصد مزاحمت



وی در ادامه با اشاره به این که مرکز اورژانس قم روزانه 1300 تا 1500 تماس تلفنی دارد که از این تعداد تماس به طور میانگین 150 تماس منجر به مأموریت می‌شود، اظهار داشت: دلیل انجام این تعداد مأموریت در مقایسه با تعداد تماس‌های گرفته شده این است که بیش از 40 درصد تماس‌ها مزاحمت‌هایی است که هم وقت همکاران را در مرکز پاسخگویی تلفنی می گیرد و هم در برخی موارد منجر به خروج آمبولانس از پایگاه می شود.



معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی قم در ادامه تصریح می کند: گاهی این تماس های کاذب و غیرواقعی باعث می شود، ماموریت های واقعی پشت خط بمانند.

وی بار دیگر با انتقاد از برخی همراهان بیماران و برخورد ناشایست آنها با پرسنل مرکز اورژانس، بیان می کند: فردی که در این ماجرا دست به اقدامی ناشایست و وارد کردن خسارت به آمبولانس مرکز اورژانس زد، می توانست اگر شکایتی از پرسنل داشت خود به مرکز فرماندهی مدیریت حوادث مراجعه کند تا مراجع قانونی عملکرد پرسنل را رصد کرده و در صورت قصور و کوتاهی با خاطیان برخورد کند، اما وی با این کار خود، باعث شد تا یک دستگاه آمبولانس برای مدتی از خدمت رسانی به دیگر بیماران باز بماند.



پیگیری مراحل قانونی پرونده در مراجع قضایی



فراهانی در ادامه سخنان خود با اشاره به این که فرد مذکور پس از این اقدام، بیمار خود را با وسیله شخصی به بیمارستان آیت الله گلپایگانی منتقل کرد، یادآور شد: طبق اعلام مسئولان بیمارستان حال عمومی بیمار کاملا طبیعی و نرمال است اما با شکایت مرکز مدیریت حوادث فوریت‌های پزشکی استان قم و پرسنل آمبولانس از فرد خاطی، مراحل قضایی این پرونده در حال پیگیری است.

