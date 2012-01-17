بیداری اسلامی سرآغاز حاکمیت واقعی احکام اسلام در جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی در دیدار جمعی از مسلمانان کشورهای صربستان و بوسنی و هرزگوین که جهت آموزش معارف اسلامی به شهر مقدس قم آمدهاند، ضمن ابراز خوشحالی از حضور مسلمان دیگر کشورها در شهر مقدس قم و در حوزه علمیه افزود: من نسبت به مسلمانان بالکان از قدیم ارادت دارم و از هفتاد سال پیش نسبت به مشکلات و سختیهایی که این مسلمانان داشتند، ابراز همدردی میکردم.
وی ادامه داد: من همیشه پیگیر وضعیت و مشکلات مسلمانان این مرز و بوم بودم و این گونه نبوده که ما نسبت به شما بیتفاوت باشیم و یا آن را فراموش کنیم.
استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر اهمیت کسب معارف اسلامی اظهار داشت: الحمدالله این روابطی که بین بوسنی و شهر مقدس قم و جمهوری اسلامی برقرار شده است و شما این توفیق را پیدا کردهاید تا به شهر مقدس قم بیایید و معارف اسلامی را بیاموزید، فرصت بسیار مغتنم و ارزشمندی است که باید قدردان این فرصتها و موقعیتها باشید و بیتفاوت از کنار آن نگذرید.
وی به اتحاد و همدلی مسلمانان جهان اشاره کرد و آن را رمز موفقیت جوامع اسلامی دانست و اظهار داشت: همه مسلمانان با هم برادر هستند و تفاوتی ندارند. امروز آنچه که برای مسلمانان جهان با اهمیت است مسأله شناختن دین اسلام و آشنایی بیشتر با پیامهای قرآن مجید و معارف اهل بیت(علیهم السلام) است.
آیت الله صافی گلپایگانی ادامه داد: نقطه مرکزی و اشتراک همه مسلمانان جهان، وحدت حول محور قرآن و ولایت ائمه اطهار(علیهم السلام) است و امیدواریم همه حول این محور بزرگ گام برداریم تا انشاء الله مسلمانان در جهان، عزت و سرافرازی خود را بازیابند.
مرجع تقلید شیعیان به بیداری اسلامی در جهان اسلام اشاره کرد و افزود: بیداری اسلامی مسلمانان در کشورهای اسلامی سرآغازی برای حاکمیت واقعی احکام اسلام در جهان و به خصوص در کشورهای اسلامی است که امیدوارم همه با وحدت و یکپارچگی، اتحاد کلمه، بصیرت کامل و نیز شناخت اهداف دشمن بتوانند در این راهی که انتخاب نمودهاند پیروز و سربلند شوند.
وی ضمن تقدیر و تشکر از مردم شبه جزیره بالکان، که در راه حفظ دین سختیهای بسیاری را متحمّل شدند، افزود: من میدانم که شما در استقامت امر دین موقعیت شایانی داشتید و مشکلات فراوانی را در دوران گذشته تحمل کردید و دشمنان اسلام با شما مخالفتها و معارضههای فراوانی داشتند؛ اما با استقامت و پایداری که شما از خود نشان دادید، توانستید به این پیروزی مهم و با ارزش دست یابید.
استاد حوزه علمیه ادامه داد: شما عزیزان توانستید در برابر تمامی ناملایمتها، به دستورات اسلام و قرآن عمل کنید و بنده از این مقاومت و پایداری شما تقدیر میکنم.
وی در پایان سخنان خود اظهار داشت: امیدواریم همیشه موفق و مؤید باشید و برای شما دعا میکنم که در خط اسلام و قرآن ثابت قدم بمانید و مردم بالکان روز به روز در ترقی و پیشرفت باشند.
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید قم بیداری اسلامی مسلمانان در کشورهای اسلامی را سرآغازی برای حاکمیت واقعی احکام اسلام در جهان و به خصوص در کشورهای اسلامی عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی در دیدار جمعی از مسلمانان کشورهای صربستان و بوسنی و هرزگوین که جهت آموزش معارف اسلامی به شهر مقدس قم آمدهاند، ضمن ابراز خوشحالی از حضور مسلمان دیگر کشورها در شهر مقدس قم و در حوزه علمیه افزود: من نسبت به مسلمانان بالکان از قدیم ارادت دارم و از هفتاد سال پیش نسبت به مشکلات و سختیهایی که این مسلمانان داشتند، ابراز همدردی میکردم.
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