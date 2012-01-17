به گزارش خبرنگار مهر، یونس محمدی دوشنبه‌شب در نشست با مدیران مسئول سایت‌های مجازی خبری استان بوشهر اظهار داشت: بحث پیشگیری از موارد مهمی است که همواره در جوامع در سراسر جهان مورد توجه قرار داشته و در رسانه‌ها این امر اهمیت زیادی دارد.

وی با تاکید بر ضرب‌المثل "پیشگیری بهتر از درمان است" افزود: سایتها و رسانه‌های خبری مجازی باید رعایت قوانین و اصول حرفه‌ای را مورد توجه قرار دهند تا مسئولیتی گریبانگیر آنها نشود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر بیان کرد: برخی مواقع شاهد بروز مشکلاتی برای مدیران سایتهای خبری در استان هستیم که نشان دهنده سطح پایین آگاهی این افراد است و اداره ارشاد استان تلاش دارد با برگزاری کارگاه‌های آموزشی زمینه را برای رفع این مشکلات فراهم کند.

محمدی تصریح کرد: خبرنگاران استان بوشهر همگی پیرو ولایت و افرادی متعهد هستند و همواره توسعه اسلام و ایران اسلامی و پیشبرد اهداف و حفظ مصالح نظام را سرلوحه خود قرار داده‌اند.

وی اذعان داشت: سایتهای خبری عضوی از خانواده بزرگ ارشاد هستند و با تمام وجود برای ارائه خدمات مطلوب‌تر برای آنها تلاش می‌کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی بوشهر بیان کرد: سایتهای استان در موارد کلی اصول و اخلاق رسانه‌ای را رعایت کرده‌اند و در موارد جزئی نیز با رایزنی‌های انجام گرفته، مشکلات را رفع کرده‌ایم.

محمدی با اشاره به انتخابات مجلس نهم گفت: رسانه‌ها در فراهم کردن زمینه مشارکت حداکثری نقشی موثر دارند و انتظار داریم در این راستا تلاش کنند تا با مشارکت بالای مردم در انتخابات بار دیگر دشمنان ناکام شوند.