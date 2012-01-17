تاکسیمترهای خاموش؛ معضل حمل و نقل مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، تیرماه سال جاری بود که در جلسه شورای اسلامی مشهد نرخ کرایه تاکسی به 20 درصد افزایش پیدا کرد که این میزان از ساعت 24 شب به 30 درصد رسید، اما این افزایش با برنامه ریزی های لازم و نظارت کافی صورت نگرفت.

عدم نظارت بر نرخ کرایه تاکسی

هنگامی که مبلغ کرایه تاکسی افزایش پیدا کرد تمام مردم امیدوار بودند تا مبلغ کرایه ها از میزان 20 درصد تجاوز نکند اما این روزها قصه راننده ای که در مسیر خلوت و بدون ترافیک حرکت می کند و گاهی بدون تعیین نرخ واقعی، مبلغ مورد دلخواه خود را از مسافر دریافت کرده و تاکسیمترش خاموش است و حکایت راننده ای که از مسیر پر از ترافیک و با چراغ قرمزهای متعدد عبور می کند و تاکسیمترش روشن است و سرانجام داستان راننده ای که تاکسی مترش مبلغ 125 تومان را نشان می دهد و تاکسیران می گوید 150 تومان دیگر تکراری شده است.

مردم اکنون از عدم نظارت های دقیق و اینکه هر راننده تاکسی مبلغی را که خود دوست دارد از مسافر دریافت می کند دل پردردی دارند.

مطابق گفته های مسئولان بر روند کرایه های تاکسی به شکل جدی نظارت و کنترل صورت می گیرد اما حرف های مردم و گلایه های آنان یا نشان دهنده عدم نظارت مسئولان است و یا اینکه آنها خود از تخلف برخی از رانندگان مطلع هستند اما دغدغه ی رسیدگی به این امررا ندارند.

حرف مردم به جایی نمی رسد

محمد امیری یکی از شهروندان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فریادهای مردم به جایی نمی رسد مسئولین و کسانی که دستشان به دهانشان می رسد چون خود خودروی شخصی دارند به فکر روند افزایش کرایه تاکسی که هر روز مطابق میل راننده تغییر می کند نیستند.

وی ادامه داد: نظارت جدی بر میزان کرایه تاکسی ها و خودروهای مسافر بری و شکایت مردم در خصوص رانندگان متخلف توسط مسئولین پیگیری نمی شود.

اکبر احمدی یکی دیگر از شهروندان می گوید: زمانی که به رانندگان نسبت به قیمت کرایه اعتراض می شود برخی از آنان افزایش قیمت کالاهای دیگر و هزینه های جانبی ماشین را بهانه می کنند.

وی تاکید کرد: رانندگان نیز خرسند از عدم نظارت و پیگیری کرایه های گزاف را از مسافر دریافت می کنند.

سارا دهقان نیز می گوید: هنگامی که نرخ کرایه تاکسی به 20 درصد افزایش پیدا کرد مردم امیدوار بودند که این مبلغ توسط برخی از رانندگان به دلخواه افزایش نیابد اما متاسفانه امروز شاهد دریافت کرایه های سر به فلک کشیده هستیم.

وی ادامه می دهد: من هر روز باید دو مسیر طولانی را به وسیله تاکسی طی کنم تا به محل کار برسم اما این افزایش خود سرانه کرایه ها وضعیت را برایم دشوار کرده است.

اما در این بین صحبت های رانندگان تاکسی نیز خالی از لطف نیست یکی از آنها می گوید: با گران شدن قیمت سوخت، نرخ تمام وسایل یدکی مورد نیاز خودروها و همچنین دستمزد تعمیرکاران افزایش یافته است.

حبیب حیدری می افزاید: مسئولان باید در هنگام افزایش نرخ تاکسی ها به این مسائل نیز توجه کنند، راننده بیچاره چه گناهی کرده ماشین که خراب شود هر چه کرایه گرفته باید بابت تعمیرات بپردازد.

یک راننده دیگر تاکسی نیز بیان کرد: هر روز قیمت اجناس و کالاهای مختلف نظیر مرغ و تخم مرغ گران می شود اما کسی صدایش برای اعتراض در نمی آید.

وی افزود: ای کاش حساسیت های موجود بر روی افزایش نرخ کرایه تاکسی بر روی تمام اجناس و مواد خوراکی نیز اعمال می شد.

نیازی به روشن کردن تاکسیمتر نیست

این روزها از لوتی گری و مردانگی برخی تاکسی رانان خبری نیست چرا که علی رغم نصب تاکسیمتربر روی ماشین خود از این وسیله استفاده نمی کنند و با خاموش کردن آن تنها نام تاکسیمتر را با خود به یدک می کشند و حق مسافر را نادیده می گیرند.

همه مردم خوب به یاد دارند زمانی را که تاکسیمتر بر روی خودروها نصب شد در آن زمان توسط مسئولین بحث نظارت های جدی و برخورد با رانندگانی بود که تاکسیمتر خود را خاموش می کنند اما مسئله ای که امروز شاهد آن هستیم تخطی برخی از رانندگان تاکسی است.

در این رابطه یکی از تاکسیرانان می گوید: وقتی کرایه تاکسی مشخص است دیگر دلیلی برای روشن شدن تاکسیمتر وجود ندارد.

راننده دیگری می گوید: استفاده از تاکسیمتر به زیان مسافر است چون روشن شدن تاکسیمتر سبب می شود تا کرایه بیشتری از مسافر دریافت کنیم و این منصفانه و عادلانه نیست.

تاکسیرا ن بعدی ادامه می دهد: فرهنگ استفاده از تاکسیمتر در نزد مردم جا نیفتاده و مردم تعرفه مشخصی را که بر اساس تاکسیمتر درج شده را پرداخت نمی کنند.

باید فرهنگسازی شود

مدیرعامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد نیز در این زمینه گفت: در صورت خاموش بودن تاکسیمتر راننده با او برخورد جدی می شود و هیچ راننده ای حق ندارد تاکسیمتر خود را خاموش کند.

غلامرضا زارعی با بیان اینکه بخشی از نارضایتی مردم از تاکسی ها به خود شهروندان باز می گردد بیان کرد: برخی از شهروندان تاکسیمتر را قبول ندارند و بنا بر قانون که باید مبلغ درج شده در تاکسیمتر را بپردازند از پرداخت این هزینه شانه خالی می کنند.

وی افزود: پرداخت مبلغ درج شده تاکسیمترها در فرودگاه و راه آهن برای مردم جا افتاده اما در ترمینال و برخی از مکان های منتهی به حرم به هیچ وجه این موضوع در ذهن مردم نهادینه نشده است.

وی تاکید کرد: باید استفاده از تاکسیمتر در میان مردم فرهنگسازی شودو آحاد جامعه باید بدانند که مبلغ درج شده بر روی تاکسیمتر هم به نفع مسافر و هم به سود راننده است.

مدیر عامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد تاکید کرد: این سازمان به شدت به اعمال قانون در زمینه تاکسیمترها می پردازد تا نگرانی مردم نسبت به این امر برطرف شود.

وی با بیان اینکه تاکسیمترهای خاموش جریمه می شوند گفت: بر این اساس اگر راننده ای یک بار تخلف کند جریمه می شود اما چنانچه مجددا تخلف کند در پرونده درج می شود و برخورد و جریمه ای به مراتب سنگین تر برای راننده خاطی در نظر گرفته می شود.

وی همچنین افزایش خودسرانه کرایه تاکسی را توسط برخی از رانندگان غیر قانونی دانست و عنوان کرد: متاسفانه برخی از تاکسیرانان در مسیرهای منتهی به حرم مطر و ترمینال اقدام به افزایش کرایه خود می کنند که این امر غیر قانونی بوده و هیچ راننده ای حق ندارد حقوق مسافر خود را با افزایش نرخ کرایه تاکسی و خاموش کردن تاکسیمتر پایمال کند.

معضل مسافربرهای شخصی

زارعی همچنین مهمترین معضل سازمان تاکسیرانی را فعالیت مسافربرهای شخصی عنوان کرد و افزود: موضوع استفاده مردم از تاکسی به جای خودرو شخصی نیازمند فرهنگ سازی و اطلاع رسانی است و باید با معضل وجود مسافربرهای شخصی به شکل قانونی برخورد شود.

وی افزود: این امر نیازمند همکاری سایر دستگاه ها و همچنین ارتقاء آگاهی مردم نسبت به کیفیت و کمیت تاکسی ها در برابر خودروهای شخصی است.

این مسئول تاکید کرد: امروز تمام ما شاهد هستیم هر کس که ماشین دارد علی رغم داشتن شغل ثابت هر از چندگاهی اقدام به مسافر کشی می کند که این امر واقعا به ضرر تاکسیرانان است.

تاکسی سمند حکایت پلو شب عید

در بین تمامی ضعف ها و نقص های تاکسیرانی موضوعی که بیش از همه گلایه های مردم را در پی داشته مسئله تاکسی های سمند است.

و به راستی مردم شهر این روزها دیگر جرات سوار شدن به تاکسی سمند را ندارند و تقریبا تمامی مسافران معتقدند که تاکسی سمند حکایت پلو شب عید فقرا است زیرا هنوز در ماشین را باز نکرده هزینه ورودی و تعرفه بالا دست و پای مسافر را به لرزه می اندازد.

اما جبهه گیریمدیر عامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی در برابر این قضیه تامل برانگیز بود، زیرا وی گفت:موضوع استفاده از تاکسی سمند باید فرهنگسازی شود و مسافران باید درک کنند که تعرفه و ورودی تاکسی های سمند و پیکان با یکدیگر تفاوت دارد و این امر باید اطلاع رسانی شود.

وی ادامه داد: وقتی مسافر سوار سمند خوب و با کیفیت می شود در این صورت باید کرایه ای مناسب و درخور این ماشین را بپردازد و این امر اصلا بی عدالتی نیست.

زارعی همچنین در خصوص افزایش کرایه تاکسی ها بیان کرد: افزایش کرایه تاکسی به دلیل هزینه سرویس و نگهداری خودرو، لوازم یدکی، بیمه، تورم سالیانه، حقوق کارگری، قیمت بنزین صورت گرفته و در راستای خدمات دهی مطلوب به همشهریان انجام شده است.

وی بیان کرد: مردم ممکن است از افزایش کرایه های تاکسی گله مند باشند اما اجرای این امر ضروری بود.

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گزارش: مرضیه صاحبی