مسعود موحدی در گفتگو با مهر گفت: قرار بر این است که در سال 90 معادل 1000 میلیارد تومان اوراق مشارکت از سوی بانک صنعت و معدن برای اختصاص به یارانه سود تسهیلات به فروش برسد.

وی اظهار داشت: نقدشوندگی اوراق مشارکت در بانکها به جای فرابورس نیز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری شده و به شورای پول و اعتبار نیز این درخواست ارایه شده است که امیدواریم این شورا هرچه سریعتر در این زمینه تصمیم گیری کند.



قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: هم اکنون اختصاص 5.5 میلیارد دلار به بخش تولید کشور از سوی صندوق توسعه ملی پیشنهاد شده است که امید می رود با پیگیری‌های لازم این رقم به 10 میلیارد دلار برسد.

