بررسی زیباییهای داستان حضرت یوسف(ع) در قرآن و هنر داستان

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "قرآن و هنر داستان" امروز 27 دی ماه با استفاده از منابع تفسیری و ادبیات عرب به بررسی عناصر زیبایی شناسی در داستان حضرت یوسف(ع) ‌اختصاص دارد.

در این برنامه با توجه به آیه 50 سوره یوسف به اعجاز واژگان قرآن اشاره و با استناد به آیه 30 این سوره واژه "شغف" بررسی می شود.

شکوه داستان پردازی و داشتن مضامین ارزشی و ترکیب صحیح از مواردی است که درباره داستان حضرت یوسف(ع) به آن پرداخته می شود.

برنامه قرآن و هنر داستان، کاری از گروه قرآن و اندیشه رادیو قرآن است که روزهای فرد از ساعت 16:45 به مدت 15 دقیقه به از رادیو قرآن پخش می‌شود.