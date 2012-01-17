کشف یک محموله قاچاق اسلحه در دشت آزادگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید عساکره گفت: یک محموله اسلحه شامل 67 قبضه اسلحه شکاری و پنج تیر غیرمجاز در منطقه مرزی پاسگاه خرابه از توابع شهرستان دشت آزادگان توسط ماموران هنگ مرزی کشف و ضبط شد.

عساکره افزود: در این خصوص یک نفر متهم به نام ن. ح 70 ساله، ساکن اهواز دستگیر شد.



وی تصریح کرد: تحقیقات در این خصوص از طریق شعبه دادستانی عمومی و انقلاب شهرستان دشت آزادگان ادامه دارد.



رئیس دادگستری شهرستان دشت آزادگان همچنین از کشف سلاح غیرمجاز در این شهرستان خبر داد و گفت: ماموران هنگ مرزی بستان در منطقه مرزی دیبه از توابع دشت آزادگان، یه یک دستگاه پژو نقره ای رنگ مشکوک شدند که راننده خودرو مذکور با مشاهده ماموران اقدام به فرار کرد.



عساکره افزود: پس از تعقیب و گریز و اقدام به تیراندازی هوایی به سمت خودرو از سوی ماموران، خودرو مذکور متوقف و با بازرسی از آن، تعداد 16 قبضه اسلحه شکار ی غیرمجاز کشف و ضبط شد.



وی گفت: در این خصوص دو نفر متهم دستگیر شدند و تحقیقات برای دستگیری سایر متهمان ادامه دارد.



عساکره افزود: همچنین از دو نفر موتورسکلت سوار در روستای مالکیه از توابع دشت آزادگان، دو قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز کشف و ضبط شد.



وی ادامه داد: متهمان پس از مشاهده ماموران هنگ مرزی، اقدام به فرار کردند و دو قبضه اسلحه شکاری دست ساز غیرمجاز از خود به جا گذاشتند.



عساکره گفت: پرونده برای شناسایی و دستگیری متهمان در مرحله تحقیقات است.