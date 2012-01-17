سقوط آزاد والیبال کرمان در سایه حاشیه ها

به گزارش خبرنگار مهر، مسائل و مشکلات تیم والیبال کرمان بیشتر از آن است که به این تیم فرصت پرداختن به والیبال بدهد و به جرات می توان گفت تنها مسئله ای که در تیم کرمان به آن پرداخته نمی شود والیبال است.

سالن تربیت کرمان که محل بازی های این تیم است اولین مشکل این تیم است که بدهی استفاده از امکانات این تیم به سالن حدود 7میلیون تومان است که هیئت تعهد پرداخت3.5میلیون تومان از این مبلغ را داده است ولی هنوز خبری از پرداخت نیست.

تمرینات تیم در فضایی نه چندان آرام در حال انجام است ناصر شهنازی با روش خاص خود با هیجان زیادی در حال داد و بیداد و ارائه تاکتیک است و طبق معمول سیامک امیرتیموری در حال مکالمه تلفنی با یکی از مسئولان برسر امضای قرارداد دو بازیکن هندوستانی است که گویا تنها امضای این مسئول گره گشای مسئله است که وی این مسئله را واگذار به مشورت با مدیر کل تربیت بدنی استان کرده و از زیر بار امضا شانه خالی می کند.

تیم والیبال آرامش می خواهد/ 35درصد بودجه را کم کردند

اولین کسی که باید جوابگوی باختهای مکرر تیم باشد، سرمربی تیم است که از شرایط تیم گلایه مند است ناصر شهنازی در گفتگو با مهر می گوید: تیم والیبال کرمان به دلایل زیادی در این شرایط قراردارد که مهم ترین مشکل تیم ضعف مدیریتی از ابتدای فصل است و هیچ کس برای این تیم دل نسوزاند.

وی افزود: در شرایطی که بایستی شرایط مالی پارسال برای تیم حفظ می شد و طبق قولشان بودجه را ثابت نگه می داشتند 35درصد نیز از بودجه تیم کم کردند.

وی مشکل فنی تیم را به دلیل داشتن بازیکنان جوان و کم تجربه دانست و گفت: در نیم فصل یک پاسور تیم مان بنام مهیار حسینی مصدوم شد علیرضا نصر اصفهانی نیزمشکل انضباطی برای خودش درست کرد و از تیم کنار رفت و هادی پناهی نیز درخواست رضایت نامه کرده است.

بازیکن خارجی می خواهیم

در ابتدای فصل با توجه به هماهنگی پیش آمده ما بین سرپرست هیئت و سرمربی تیم در اقدامی نادر وظیفه جذب بازیکن برعهده سرمربی تیم گذاشته شد و همین مسئله باعث شد که حاشیه ها آغاز شود.

گفته می شود با توجه به کاهش بودجه تیم در فصل جاری، قرارداد 90میلیون تومانی شهنازی به آن دلیل با وی بسته شده که قراربوده وی چند بازیکن مطرح را با خود به تیم بیاورد ولی خبری از این بازیکنان نشد و تنها بازیکنان لیگ برتری تیم کرمان عارف باقرزاده و هادی پناهی بودند که پناهی نیز د رنیم فصل از تیم جدا شد.

شهنازی بدون توجه به حرفهای اول فصل خود می گوید: اگر بخواهیم تیم را در شرایط لیگ نگه داریم باید دو بازیکن خارجی که با آنها مذاکره کردیم جذب تیم شوند و یک بازیکن ایرانی نیز باید جایگزین پناهی شود ما بازیکن جذب نمی کنیم بلکه جایگزین از دست رفته هایمان می کنیم.

وی ادامه می دهد: تیم کرمان واقعا کمبود بازیکن دارد همه تیم ها حداقل 16بازیکن دارند در حالیکه تیم کرمان با 14بازیکن کار خود را آغاز کرده است که شش نفر از این 14نفر بازیکنان بومی و جوان هستند.

سرمربی تیم والیبال کرمان که در روزگار نه چندان دور مربی تیم ملی نوجوان نیز بود این روزها در کرمان با بد شرایطی دست به گریبان است از یک سو رابطه خوب وی با فدراسیون باعث شد تیم کرمان یک بار از خطر حذف نجات یابد و تا نیم فصل برای پرداخت بدهی سال قبل خود وقت داشته باشد و از سوی دیگر رفتار خاص وی با برخی بازیکنان در تیم کرمان ناهماهنگی ایجاد کرده است و هیچ کسی حاضر به صحبت درباره این مسئله نیست.

برای حفظ اعتبار خودم هم شده سقوط نمی کنیم

شهنازی در کنار تیم نگرانی هایی هم دارد اعتبار حرفه ای وی به شدت زیر سوال است و با تیم خود از مجموع بازیهای یک نیم فصل تنها 3امتیاز کسب کرده است.

وی درباره این مسئله می گوید: هر کدام از مشکلات تیم کرمان در هر تیمی باشد کمر تیم را می شکند حالا تیم کرمان در مجموع با این همه مشکل چگونه کار می کند ببینید چه اوضاعی داریم.

وی یادآورشد: بازیکنان کرمان خوب بازی می کنند ولی تمام زور تیم مان همین است که در بازیها دیده می شود و اگر کمتر نتیجه می گیریم نتیجه اش این است که یکی دو بازیکن با تجربه باید در تیم حضور داشته باشند.

وی در مورد امتیازات مورد نیاز تیم برای باقی ماندن در لیگ می گوید: اگر شش برد داشته باشیم موفق می شویم از سقوط نجات یابیم.

وی ادامه می دهد: فدراسیون اعلام نکرده است دو تیم سقوط می کند یا چهار تیم در هر صورت تیم کرمان حداقل شش برد سه بر صفر نیاز دارد تا در لیگ بماند.

تمرینات با روند همیشگی خود ادامه دارد، شنیده می شود مذاکره با دو بازیکن خارجی هندی الاصل برای حضور در تیم کرمان انجام شده است اما امیرتیموری مربی تیم که با حفظ سمت ،سرپرست تیم هم بود در حال گفتگو با تلفن فریادش بلند می شود: آقا این بازیکنان باید به موقع به پرواز برسند چرا شما امضا نمی کنید؟ دو پرواز دهلی به دوحه و دوحه به تهران اوکی شده اند.

مکالمه تلفنی کمی بعد تمام می شود، سیامک امیرتیموری می گوید: باور کنید فردا استعفا می دهم مگر به بنده حکم سرپرستی داده اند که بخواهم کارهای تیم را دنبال کنم دلم برای تیم سوخته است.

و در نهایت روز بعد از سرپرستی تیم استعفا می دهد.

امیر تیموری که حالا سرپرست سابق تیم است ادامه می دهد: با هزار سختی دو بازیکن خارجی را راضی کرده ایم که با قیمتی حدود 2هزار دلار به ایران بیایند اما مسئولان همکاری نکردند.

بازیکنان بومی در سکوت/ حاشیه ها باید رفع شود

تمرینات بازیکنان با ناامیدی دنبال می شود به جز کاپیتان سابق تیم یعنی مرتضی کاظمی که سابقه 12ساله در والیبال دارد که بازیکنان را در حین ضربه زدن تشویق می کند کسی چیزی نمی گوید و واکنشی نشان نمی دهد.

عجیب است اینجا تیم والیبال است که چنین مسائل بزرگی با خود دارد؟ بازیکنانی چون کاظمی و محمد جواد جعفری که سال قبل در قالب تیم امتیازهای خوبی می گرفتند امسال حتی با وجود نداشتن بازیکن در سطح حرفه ای کنار گذاشته شده اند و اینجاست که زنگ خطر بیخ گوشمان به صدا در می آید. چه برسر والیبال کرمان می آید؟

تیم والیبال کرمان حاشیه امن ندارد

یکی از بازیکنان بومی کرمان می گوید: ما مصاحبه نمی کنیم اگر آقای امیر تیموری می گوید بومی های تیم ضربه بزرگی به تیم زدند ما می گوییم ایشان راست می گویند، فعلا حرف دیگری برای گفتن نداریم چرا که خدای جای حق نشسته است.

بازیکنان غیر کرمانی نیز نگران این اوضاع هستند تیم به دو نیمه تقسیم شده است و این را حتی از نحوه تمرین سرمربی می توان فهمید چرا که بازیکنان کرمانی کمتر مورد تشویق سرمربی قرار گرفته و بیشتر مشوق همدیگر در تیم هستند.

گویا سرمربی تیم از چندی پیش که بازیکنان کرمانی یک هفته در تمرینات حضور نیافته اند از آنان کینه به دل گرفته است.

شهنازی حتی به یکی از رسانه ها گفته بود: می توانستم این بازیکنان را از تیم اخراج کنم.

به زودی انتخابات مجمع هیئت هندبال برگزار می شود

مدیر ورزش و جوانان استان در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: انتخابانت مجمع در تاریخ 29دی ماه برگزار می شود و هیچ قراری مبنی برتعویق این انتخابات وجود ندارد.

محمد فولادی ماهانی یادآورمی شود: انتخابات که انجام شود تکلیف مشخص می شود و اوضاع والیبال سر و سامان می گیرد.



وی ادامه می دهد: تیم فعلی مشکل ساختاری دارد و باید اصلاحاتی در آن انجام شود.



وی با اشاره به اینکه بعد از درگذشت علی رضایی رئیس هیئت والیبال به اصرار فدراسیون نائب رئیس هیئت به عنوان

سرپرست هیئت معرفی شد گفت: انشالله با تصمیم گیری هایی که می شود تعیین می شود که چه کسی مسئول کار باشد فقط مشخص است حاشیه ها را باید کنار گذاشت تا بتوانیم به نتیجه اصولی برسیم.





در انتخاب بازیکن هیچ تیمی نقش ندارم/ مسئولان استان مخالف حضور بازیکنان خارجی نیستند

وی در خصوص دخالت تربیت بدنی در جذب بازیکن تیم والیبال کرمان افزود: بنده نه مشاور هستم و نه دلال که در امر جذب بازیکن برای تیم والیبال یا هر تیم دیگری صحبت کنم و اصولا در این امور دخالت نمی کنم.



فولادی یاد آورشد: الان بحث بومی و غیر بومی در کشور داریم ولی همه می دانند بحث بازیکن خارجی و حضور در لیگ ایران جزیی از ورزش حرفه ای است و هیچ یک از مسئولین استان مخالف حضور بازیکنان خارجی در تیم ها نیستند.



وی افزود: تشخیص انتخاب بازیکن و جایگزینی آن به سرمربی تیم برمی گردد.



والیبال کرمان از نابسامانی رنج می برد

آنچه از حرف و حدیث های افراد مختلف برمی آید این است که در کشمکش میان یکی دو مسئول تیم والیبال کسی یا چیزی که ضرر بیشتر دیده است والیبال کرمان است تا زمانی که مرحوم رضایی در کنار هیئت والیبال بود بحث های این چنینی وجود نداشت و همه چیز با اصول و ضوابط خاص پیش می رفت و همین باعث اعتبار والیبال کرمان در کشور و کسب رتبه ممتاز در بین 31هیئت کشور شده بود.

آنالیز فنی تیم والیبال کرمان



اکبر مرجوعی مربی کرمانی تیم که در حاشیه های تیم نامی از وی برده نمی شود بیشتر در کنار تیم در حال تمرین دادن است، وی درباره شرایط فنی تیم می گوید: بایستی حداقل 7- 8 برد داشته باشیم تا از سقوط نجات بیابم.



وی این صحبت خود را موشکافانه تشریح می کند و می گوید: در حال حاضر بانک کشاورزی در رده دهم جدول است ما اگر بخواهیم از سقوط نجات یابیم در خوشبینانه ترین حالت باید به بالای رده دهم برسیم.



وی با اشاره به اینکه جلوگیری از سقوط تیم کار مشکلی است، ادامه می دهد: نمی توان فرض کرد همه تیم هایی که رقیب ما در جدول هستند بازیهایشان را ببازند و آنگاه ما بتوانیم با چند برد از سقوط نجات یابیم.



مرجوعی اظهار داشت: حداقل به هشت برد کامل (3-0)احتیاج داریم و در صورتی که 12 بازی را (3-2)ببریم نیز می توانیم به ماندن تیم در لیگ امیدوار باشیم.



با این تفاسیر والیبال کرمان که زمانی استعدادیاب های فدراسیون والیبال را از وجود پتانسیل های خوب خودشگفت زده می کرد اینک در سکوت مطلق و زیر سایه تند حاشیه های تیم لیگ برتری والیبال به زندگی زیرخاکی خود ادامه می دهد وهیچ گاه قابل مقایسه با یک سال قبل خود و زمان حیات مرحوم رضایی نیست.



تیم والیبال کرمان اولین گزینه سقوط لیگ والیبال به سختی می تواند تا پایان نیم فصل راهی برای فرار از سقوط بیابد هرچند که شهنازی قول داده است این تیم را در لیگ نگه دارد ولی باید گفت برای ادامه کار در سالهای آینده باید با حفظ ساختار و ضوابط تیم داری کرد.

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