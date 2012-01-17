دستگیری سرکرده باند سرقت وجوه نقد در اهواز

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد فاتحی گفت: به دنبال گزارش دایره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان در خصوص سرقت وجه نقد افراد در نزدیکی بانکهای شهرستان اهواز، این مرجع دستور پیگیری سریع در این خصوص را صادر کرد.

وی افزود: ماموران ویژه پلیس آگاهی پس از شناسایی متهمان وارد منزل یکی از آنان شدند و فردی سابقه دار به هویت (م.خ) را که سرکرده باند مذکور بود، دستگیر کردند.



سرپرست دادسرای ویژه مبارزه با سرقت شهرستان اهواز اظهار داشت: در بازجویی اولیه از این متهم و با پخش فیلم گرفته شده توسط دوربینهای مداربسته یکی از بانکها برای وی، متهم به سرقتهای متعدد خود اعتراف کرد.



فاتحی گفت: متهم اقرار کرد که با استفاده از خودروهای پژو 206 و 405 نقره ای، فرد مورد نظر را شناسایی و با پنچر کردن لاستیک خودرو، افراد را سرگرم پنچرگیری خودرو کرده و کیف یا پولهای آنان را سرقت می کردند.



وی افزود: پرونده برای شناسایی و دستگیری سایر متهمان در یکی از شعب این دادسرا مفتوح است.

