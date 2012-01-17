انتقاد از سیاست ها درباره حسینیه اعظم زنجان/حسینیه را دولتی نکنید

به گزارش خبرنگار مهر، جوادغم پرور، شامگاه دوشنبه در جلسه بررسی مسائل حسینیه اعظم زنجان با انتقاد از سیاست های اداره کل اوقاف، این سیاست ها را در راستای از بین بردن استقلال هیئت امنا دانست و تاکید کرد: حسینیه اعظم هیچ گاه وارد دسته بندیهای سیاسی طی سالها فعالیت خود نشده و تنها پیرو ولایت بوده است و در این راستا نیز توانسته گام های موثری را بردارد.

وی با تاکید بر مخالفتش با سیاست های اوقاف در خصوص حسینیه اعظم زنجان ، ادامه داد: اوقاف با سیاست های خود در خصوص حسینیه و زینبیه اعظم می خواهد این مراکز را دولتی کند.

غم پرور، انتصاب یک نفر امین اموال توسط اوقاف را زیر سوال بردن استقلال هیت امنای حسینه اعظم زنجان دانست و با تاکید بر لزوم تجدید نظر مسئولان اوقاف در بیان برخی مطالب افزود: برخی سیاست های اتخاذ شده در خصوص حسینیه و زینبیه اعظم زنجان موجب دولتی شدن این مراکز بزرگ مذهبی شده و مطالب عنوان شده موجب به وجود آمدن برخی تردیدها می شود.

رئیس هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان مطرح شدن این موضوع توسط مدیرکل اوقاف زنجان را که عنوان کرده بود"ما مشکل 20 ساله مالی حسینیه اعظم را حل کردیم" دارای بازتاب های منفی دانست و گفت: ما اینجا چه مشکلی داشتیم به غیر اینکه در خصوص حق تصدیگری با اوقاف مشکل داشتیم؟ خواهش می کنم اگر حرفی گفته می شود به گونه ای مطرح شود که شائبه ای پیش نیاید.

غم پرور گفت: متاسفانه شرایط خاص حاکم بر جامعه و توطئه وهابیون و سلفی ها را برای ضربه زدن به حرکت جهانی حسینیه اعظم زنجان فراموش کرده ایم و به آنها بی تفاوت شده ایم و تنها به دنبال برخی مطالب غیرواقع هستیم.



وی، با اشاره به تلاش های مدیرکل اوقاف زنجان در خصوص دولتی کردن حسینیه اعظم زنجان، تاکید کرد: ما نمی توانیم تلاش های 30 ساله صورت گرفته توسط هیئت امنا را فدای نظرات یک نفر کنیم که به تعبیر ایشان حسینیه اعظم جزیره ای عمل کرده است.

غم پرور با یادآوری تلاش 30 ساله هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان در خصوص توسعه این حسینیه، از رفتارها و تصمیم های غیر کارشناسی مسئولان اوقاف استان و کشور در خصوص حسینه اعظم زنجان انتقاد کرد و افزود: کسانی بودند که همه زندگی خود را وقف حسینه و توسعه آن کردند و به آن افتخار می کنم ولی نباید با برخی کارها و تصمیم گیریها این فعالیت ها را زیر سوال برد.

وی، فعالیت های گسترده فرهنگی حسینیه اعظم زنجان را یادآور شد افزود: برگزاری مراسم ویژه در در طول سال و برگزاری کلاسهای آموزش برای اقشار مختلف جامعه تنها بخش کوچکی از برنامه های حسینیه اعظم است.

غم پرور با تاکید بر اینکه حسینه اعظم به عنوان مرکزی که بیشترین فعالیت فرهنگی را در استان زنجان صورت داده است مطرح بوده است افزود: نباید با بیان مطالب غیرواقعی باعث ایجاد شائبه در جامعه شد و دشمن و وهابیون را شاد کرد.

رئیس هیئت امنای حسنییه اعظم زنجان با یادآوری اینکه دشمن و وهابیت همواره از اجتماع باشکوه و عظیم مردم استان زنجان در قالب حسینیه اعظم زنجان وحشت داشته است افزود: باید همه کمک و تلاش کنیم این حرکت و اجتماع باشکوه بیش از پیش باشکوه و باعظمت برگزار شود و این حرکت جهانی که امروز به عنوان الگو برای جهانیان مطرح است باشکوه و جلوه خاص تداوم و توسعه یابد.

اجتماع عظیم حسینیه و زینبیه اعظم زنجان از باشکوه ترین اجتماعات عزاداران حسینی در جهان محسوب می شود و سالانه در هشتم و یازدهم محرم سیل عاشقان اباعبدالله حسین(ع) از اقصی نقاط ایران و جهان برای حضور در این مراسم به شهر زنجان سفر می کنند.



