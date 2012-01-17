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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۹:۱۱

حسن زاده عنوان کرد:

1024 شعبه آراء مردم کردستان در انتخابات را جمع آوری می کنند

1024 شعبه آراء مردم کردستان در انتخابات را جمع آوری می کنند

سنندج - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان از پیش بینی هزار و 24 شعبه اخذ رای در انتخابات مجلس شورای اسلامی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حسن زاده در هشتمین جلسه ستاد انتخابات استان کردستان با بیان اینکه برای برگزاری انتخابات با مشارکت گسترده مردم هزار و 48 شعبه اخذ رای در استان کردستان پیش بینی شده است، اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های گسترده ستاد انتخابات استان در قالب دستورالعمل های ستاد انتخابات وزارت کشور، مراحل مختلف برگزاری انتخابات با نظم و انسجام مناسبی در حال اجرا و پیگیری است.

وی افزود: پس از اتمام ثبت نام و تایید صلاحیت داوطلبان نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری از سوی هیئت های اجرایی در استان کردستان به طور رسمی نخستین مرحله از انتخابات به پایان رسید و در آینده براساس دستورالعمل های ستاد انتخابات کشور وارد مراحل بعدی برگزاری انتخابات شده ایم.

رئیس ستاد انتخابات استان کردستان ادامه داد: برای جلوگیری و برخورد با هرگونه تخلف در مسیر سالم برگزار کردن انتخابات در کشور، از سوی قوه قضایه شعبه ویژه در دادگستری استان ها راه اندازی شده است که از این طریق و در اسرع وقت به موارد نقض قانون انتخابات رسیدگی می شود.

وی جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را استراتژی نظام مقدس جمهوری اسلامی برشمرد و خواستار تلاش مردم و مسئولان برای برگزاری سالم و منظم روند انتخابات شد.

حسن زاده تلاش برای تجهیز ستادهای انتخاباتی شهرستانی و نیز شعبات اخذ رای در استان برای رایانه ای کردن شمارش آرا انتخاباتی را از اولویت های ستاد انتخابات کردستان همزمان با سراسر کشور برشمرد و گفت: در حال حاضر مقدمات و زیرساخت های لازم در این بخش تامین شده است.

وی در پایان از اجرای طرح تحرک در ستاد انتخابات کردستان به منظور تسریع و ساماندهی مقدمات برگزاری انتخابات در مناطق شهری و روستایی استان خبر داد و گفت: با توجه به شرایط خاص جغرافیایی و کوهستانی بودن استان برگزاری منظم و سازماندهی شده انتخابات در تمام روستاها و شهرها با کمترین مشکل، از اولویت های کاری ستاد انتخابات استان کردستان است.

در ادامه این جلسه مسئولان کمیته های مختلف ستاد انتخابات استان کردستان گزارشی از فعالیت ها و برنامه های انجام شده در این حوزه را ارائه دادند.

کد مطلب 1511283

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