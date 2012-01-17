گلستان میزبان جشنواره بین المللی تئاتر فجر است

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جشنواره بین المللی تئاتر فجر همزمان با تهران در استان گلستان با 6 نمایش که شامل دو نمایش عروسکی، 2 نمایش صحنه ای و 2 نمایش منتخب استانی است، برگزار می شود.

وی اظهار داشت: این نمایشها علاوه بر اجرا در مرکز استان در شهرستانهای بندرگز، علی آباد، رامیان و گنبد نیز اجرا می شوند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان ادامه داد: این جشنواره در استان با حضور استادی یونانی و برگزاری یک کارگاه آموزشی همراه خواهد بود.

وی اضافه کرد: از دیگر برنامه های دهه فجر سال جاری در استان برگزاری نمایشگاه کتابی با 300 عنوان کتاب مرتبط با تئاتر و نمایشگاه عکسهای هنرهای نمایشی از 8 تا 12 بهمن است.

منتظری گفت: از برنامه های دهه فجر در سال جاری برگزاری جشنواره آیینهای عاشورایی از 2 تا 12 بهمن ماه است که در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار خواهد شد.