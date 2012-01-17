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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۹:۰۸

بیدارپور:

440 مبتلا به ایدز در کردستان شناسایی شدند/ حاشیه شهرها در معرض تهدید

440 مبتلا به ایدز در کردستان شناسایی شدند/ حاشیه شهرها در معرض تهدید

سنندج - خبرگزاری مهر: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از شناسایی 440 نفر مبتلا به بیماری ایدز در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزام بیدار پور شامگاه دوشنبه در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان کردستان اظهار داشت: در حال حاضر 440 نفر از مبتلایان به بیماری ایدز در استان کردستان شناسایی شده اند و دانشگاه علوم پزشکی استان به این افراد خدمات مختلف درمانی ارائه می کند.

وی ادامه داد: طی چند سال اخیر و با شناسایی بیماری ایدز تاکنون 140 نفر در کردستان فوت کرده اند و به دلیل خطرناک بودن بیماری ایدز انتظار می رود که با مشارکت تمام دستگاه های دولتی و حساس کردن بیش از پیش مردم زمینه برای شناسایی بیماران مبتلا به ایدز در کردستان فراهم شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان یادآور شد: هرچند که شمار افراد شناسایی شده مبتلا به ایدز در استان 440 نفر است ولی پیش بینی می شود که حدود هزار و 500 نفر در استان به این بیماری مبتلا باشند که البته با اطلاع رسانی مناسب می توان نسبت به شناسایی و تحت درمان قرار دادن تمام افراد مبتلا اقدام کرد.

وی با اشاره به خطرات جدی گسترش این بیماری در حاشیه شهرهای استان به ویژه سنندج بیان کرد: متاسفانه به دلیل عدم دسترسی به امکانات و بروز ناهنجاری های اجتماعی میزان گسترش این بیماری در حاشیه های شهر سنندج به ویژه روستاهای اطراف تا حدودی زیاد است.

بیدارپور گفت: مردم ساکن در حاشیه های شهر به دلیل عدم آگاهی از عواقب این بیماری خطرناک و نبود اطلاع رسانی کافی در معرض تهدید قرار دارند که باید در قالب برنامه ای جامع نسبت به ساماندهی و مقابله جدی با این موضوع اقدامات مناسبی را در دستور کار قرار داد.

وی به تدوین دو برنامه مقابله با بیماری ایدز توسط وزارت بهداشت در سراسر کشور خبر داد و افزود: برنامه های اول و دوم تدوین شده با موفقیت در استان کردستان اجرایی شده است و برنامه سوم مقابله با این بیماری خطرناک نیز تدوین و از ابتدای سال آینده اجرای آن آغاز می شود که نیازمند همکاری بیشتر مسئولان سازمان ها و ادارات دولتی عضو کارگروه سلامت و امنیت غذایی است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در پایان یادآور شد: همکاری خود مردم و توجه به رعایت مسائل بهداشتی بهترین شیوه برای مقابله با بیماری ایدز است و با توجه به گسترش آن از طریق مسائل جنسی می طلبد که این موضوع با جدیت بیشتری در جامعه دنبال و پیگیری شود.

کد مطلب 1511289

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