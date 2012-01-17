440 مبتلا به ایدز در کردستان شناسایی شدند/ حاشیه شهرها در معرض تهدید

به گزارش خبرنگار مهر، فرزام بیدار پور شامگاه دوشنبه در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان کردستان اظهار داشت: در حال حاضر 440 نفر از مبتلایان به بیماری ایدز در استان کردستان شناسایی شده اند و دانشگاه علوم پزشکی استان به این افراد خدمات مختلف درمانی ارائه می کند.

وی ادامه داد: طی چند سال اخیر و با شناسایی بیماری ایدز تاکنون 140 نفر در کردستان فوت کرده اند و به دلیل خطرناک بودن بیماری ایدز انتظار می رود که با مشارکت تمام دستگاه های دولتی و حساس کردن بیش از پیش مردم زمینه برای شناسایی بیماران مبتلا به ایدز در کردستان فراهم شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان یادآور شد: هرچند که شمار افراد شناسایی شده مبتلا به ایدز در استان 440 نفر است ولی پیش بینی می شود که حدود هزار و 500 نفر در استان به این بیماری مبتلا باشند که البته با اطلاع رسانی مناسب می توان نسبت به شناسایی و تحت درمان قرار دادن تمام افراد مبتلا اقدام کرد.

وی با اشاره به خطرات جدی گسترش این بیماری در حاشیه شهرهای استان به ویژه سنندج بیان کرد: متاسفانه به دلیل عدم دسترسی به امکانات و بروز ناهنجاری های اجتماعی میزان گسترش این بیماری در حاشیه های شهر سنندج به ویژه روستاهای اطراف تا حدودی زیاد است.

بیدارپور گفت: مردم ساکن در حاشیه های شهر به دلیل عدم آگاهی از عواقب این بیماری خطرناک و نبود اطلاع رسانی کافی در معرض تهدید قرار دارند که باید در قالب برنامه ای جامع نسبت به ساماندهی و مقابله جدی با این موضوع اقدامات مناسبی را در دستور کار قرار داد.

وی به تدوین دو برنامه مقابله با بیماری ایدز توسط وزارت بهداشت در سراسر کشور خبر داد و افزود: برنامه های اول و دوم تدوین شده با موفقیت در استان کردستان اجرایی شده است و برنامه سوم مقابله با این بیماری خطرناک نیز تدوین و از ابتدای سال آینده اجرای آن آغاز می شود که نیازمند همکاری بیشتر مسئولان سازمان ها و ادارات دولتی عضو کارگروه سلامت و امنیت غذایی است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در پایان یادآور شد: همکاری خود مردم و توجه به رعایت مسائل بهداشتی بهترین شیوه برای مقابله با بیماری ایدز است و با توجه به گسترش آن از طریق مسائل جنسی می طلبد که این موضوع با جدیت بیشتری در جامعه دنبال و پیگیری شود.