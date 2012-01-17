فیلمنامه خوب "پنجره" در اجرا و پخش صدمه دید

کامران تفتی؛ بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر درباره میزان رضایتش از حضور در مجموعه تلویزیونی "پنجره" به کارگردانی قدرتالله صلحمیرزایی به خبرنگار مهر گفت: نمیدانم بحث رضایت من چقدر میتواند تعیینکننده باشد. من سریالی کار کردم که قصهاش را به شدت دوست داشتم. داستانی پر از بچه قصه و اتفاقات واقعی زندگی روزمره با حضور تمام نسلها؛ از نوجوان 16، 17 ساله تا میانسال 40 ساله و جوانی که گرفتاری ازدواج دارد. بنابراین قصه بسیار خوب بود اما ما گاهی فیلمنامههایی میخوانیم که علیرغم قوت طرح متاسفانه در پخش اتفاقات دیگری برای آنها میافتد و صدمه میبینند.
وی در پاسخ به اینکه این اتفاقات صرفاً در پخش رخ میدهد یا اجرا؟ اظهار کرد: من به پخش اشاره کردم گرچه در اجرا هم مسلما ضعفهای خود را پیدا خواهد کرد. در واقع در هر کاری فیلمساز میتواند نوک قله کوه بایستد، میتواند سه چهار ایستگاه پایینتر باشد، میتواند در دامنه باشد و حتی میتواند بگوید اصلا این کوه چیست که بخواهیم برویم بالا؟ پایمان درد میگیرد!
تفتی تصریح کرد: حس شخصیام به من میگوید تجربه کردن این جنس کارها باعث میشود مردم روحیات من، تفاوتهای من و نوع دیدگاهم به بازیگری را به سادگی درک کنند. تا اینکه بنشینم کنج خانه بگویم کار نمیکنم و انسان گزیده کاری هستم و صبر کنید چهار سال یک بار ازمن کار ببینید!
این بازیگر با اشاره به اینکه شیوه دیگری در بازیگری دارد، یادآور شد: من بازیگری را آکادمیک خواندهام، سالها تجربه تئاتر داشتهام، 18 سال است که در تلویزیون کار میکنم. اگر هم در کار بدی بازی کردهام مردم اندازه تلاش و صداقتم در بازی را میبینند. طبعا من انسان بی اشتباهی نیستم و ممکن است کارهای ضعیفی در کارنامهام وجود داشته باشد اما بازیگری یعنی تجربه و سراسر انتخاب، آزمون، خطا و رسیدن به نقطه طلایی که نمیدانم در چه سنی این اتفاق میافتد.
وی ادامه داد: همین حالا هم وقتی از آقای انتظامی میپرسم آقای بازیگر یعنی چه؟ میگوید نمیدانم اینها به من میگویند! (ان شالله زنده و سلامت باشند.) هنر بازیگری آنقدر پویا است که به نظرم نمیشود برای آن حد و مرزی تعیین کرد که شما در این لحظه ملزم به انجام این کار هستی یا نیستی. من فارغ از بایدها و نبایدها کار کردم، با عشقم هم سر این سریال رفتم و خدارا شکر مردم خیلی دوستشان دارند و میبینندش.
تفتی تصریح کرد: شاید "پنجره" از نظر تکنیکی کار فوقالعاده و آنچنانی نباشد اما برآیند بیرونی آن که برای مردم افتاده دوست داشتتنی است. همچنان که "زیر هشت" برای من فوقالعاده بود و مردم دوستش داشتند این سریال و کاراکتر مرا هم خیلی دوست دارند. این هم بهواسطه همان معامله دلی است که با مردم دارم. من کاراکتری را انتخاب میکنم صادقانه و با عشق و دل و جان سراغ آن میآیم و سعی میکنم بهترین اجرا را برای آن داشته باشم.
وی ادامه داد: سریال "پنجره" میتوانست در زمان کوتاهتری ضبط شود و در شرایط مناسبتری به پخش برسد و یک سال پروسه فیلمبرداری به طول نکشد؛ گروه عوض نشود و گرفتاریهایی برای پیش نیاید. بعد هم شتابزده به پخش نرسد و فرصت بیشتری برای تدوین آن اختصاص داده شود. موسیقی بهتری باشد و چیزهای دیگر...
این بازیگر در پایان گفت: من این سریال را قرار بودم در سه ماه و نیم چهار ماه کار کنم اما تولید سه برابر شد و مشکلاتی برای آن پیش آمد که به شدت به سریال ضربه زد. "پنجره" قابلیت فوقالعادهتر شدن داشت.
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