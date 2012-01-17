به گزارش خبرگزاری مهر، هر سال از روز سالگرد تاسیس شبکه جهانی جام جم (26 آذر ماه) به مدت یک ماه، ایرانیان مقیم خارج از کشور و فارسی زبانان سراسر دنیا با مراجعه به پایگاه اینترنتی این شبکه به نشانی www.jjtvn.ir برنامههای سال جاری شبکه جهانی جام جم را داوری کرده و با اعلام نظرات خود برترین هنرمندان را برمیگزینند.
روابط عمومی این شبکه با برپایی جشنی با نام جشن فجر و برترینها در آستانه دهه فرخنده فجر، این داوری را گرامیداشت و از هنرمندان برگزیده تجلیل کرد.
امسال نیز در آستانه دهه فجر پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران که امام خمینی(ره) آن را انفجار نور خطاب فرمودهاند، از روز هفتم تا نهم در سه شب در آیینی باشکوه در جزیره کیش و هتل ارم از هنرمندان برتر و برگزیده بینندگان تجلیل خواهد شد.
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