یک رسانه انگلیسی فاش کرد؛ جزئیات ترور شهید احمدی روشن در عملیات «گام به گام» موساد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی هاآرتص به نقل از روزنامه ساندی تایمز انگلیس از جزئیات ترور دانشمند هسته ای ایران توسط سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی(موساد) پرده برداشت.

این روزنامه با اشاره به آخرین ساعات زندگی احمدی روشن به نحوه پیگیری و برنامه ریزی و عملیات انفجار خودروی این شهید دانشمند از سوی مزدوران سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی پرداخته است .

این روزنامه انگلیسی به نقل از یک مقام رژیم صهیونیستی که خواست نامش فاش نشود، نوشت: مأموران موساد در پس عملیات ترور مصطفی احمدی روشن، دانشمند هسته ای ایران موسوم به عملیات "ترور گام به گام" قرار دارند.

به نوشته این روزنامه، این مقام اسرائیلی، به جزئیات عملیات سری موساد موسوم به گام به گام و آخرین ساعات زندگی دانشمند هسته ای ایران اشاره می کند.

این مقام به روزنامه گفت: این عملیات باید با کمترین خطا اجرا می شد به طوری که خطر جانی برای عاملان ترور نداشته باشد.

بر اساس گزارش این روزنامه، گروههای کوچکی از مأموران موساد چندین موقعیت در تهران را رصد کردند و زیر نظر گرفتند.

این روزنامه به نقل از این منبع صهیونیست نوشت: ماهها جمع آوری اطلاعات و آموزش تیم ترور طول کشیده است.

بر اساس این گزارش، مأموران موساد، تحرکات احمدی روشن را از اتاق کنترل در یک مکان سری که چندان از منزلش دور نبود، تحت نظر داشتند و برای جاسازی ماده منفجره چندین بار آن را کنترل کردند.

این گزارش می افزاید: راننده خودرویی که احمدی روشن را سوار کرده بود، خودرو پژو خود را برای حرکت آماده کرده است، اندکی پیش از ساعت هشت صبح، یکی از مأمورانی که منطقه را زیر نظر داشت، اعلام کرد دانشمند هسته ای خارج شد و همان موقع فرمانده گروه موساد تصمیم نهایی را به کسانی که با موتورسیکلتهای خود در یک پارکینگ مخفی شده بودند، اعلام کرد.

این روزنامه تصریح می کند که مأموران موساد پس از آنکه خودروی دانشمند هسته ای ایران را پیدا کردند و از هویت وی مطمئن شدند، ساعت هشت و بیست دقیقه صبح موتورسواران هنگام عبور از کنار خودروی شهید احمدی ،بمب مغناطیسی را به خودروی وی چسباندند و به سرعت از محل دور شدند که این بمب پس از 9 ثانیه منفجر شد و به شهادت احمدی روشن انجامید، در حالی که راننده خودرو هم به شدت زخمی شد و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت.

خاطر نشان می شود مقامات آمریکایی و صهیونیستی منکر دست داشتن خود در ترور دانشمند هسته ای ایران شده اند، این در حالی است که بر خلاف ادعاهای واهی آمریکایی و صهیونیستها، اظهارات صریح اخیر رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه سال جاری میلادی، سال حوادث ناخوشایند برای ایران خواهد بود و همچنین اظهارات یک مقام صهیونیست در سایت وزارت خارجه رژیم اشغالگر قدس که خواستار ادامه گزینه ترور و تحریم برای متوقف کردن برنامه هسته ای صلح آمیز ایران شده بود و بلافاصله از روی سایت حذف شد، نشان می دهد که رژیم صهیونیستی با همدستی آمریکا با این اقدامات تروریستی و ناجوانمردانه در کنار برخی کشورهای منطقه و عناصر خیانتکار داخلی یک ائتلاف شوم و نامقدس علیه ملت ایران تشکیل داده و درصدد انتقامجویی برآمده اند تا به زعم خود، پیشرفت هسته ای ایران را متوقف کنند.

شهید احمدی روشن معاون بازرگانی سایت نطنز بود که صبح روز چهارشنبه 21 دی در عملیاتی تروریستی به شهادت رسید. این در حالی است که بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اخیرا با شهید احمدی روشن ملاقات داشته اند. رسانه ها پیش از این خبر داده بودند که نام دانشمندان هسته ای ایران که در ماه های گذشته به شهادت رسیده اند در لیست تحریم شورای امنیت سازمان ملل بوده و انتشار این فهرست توسط منابع غربی بهترین رانت اطلاعاتی به گروه های تروریستی برای شناسایی و ردیابی دانشمندان ایرانی است.