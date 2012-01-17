بیان تفاوتهای اطلاع رسانی و خبرچینی در برنامه "صراط"

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه صراط که روزهای سه شنبه به مسائل خانواده و جامعه توجه دارد این بار دربحث کارگاهی به مسئله خبر و خبرچینی می پردازد.

در این برنامه تفاوت های اطلاع رسانی با خبرچینی، اثرات یک خبرچینی در زندگی، نوع برخورد با مسائل و رازداری در کنار راستگویی بیان می شود.

برنامه صراط سه ‌شنبه 27 دی با نگاهی جدید به زندگی قرآنی در عصر جدید با حضور حجت‌الاسلام محمد شیخ‌الاسلامی به عنوان کارشناس برنامه پخش می‌شود.

شنوندگان رادیو قرآن می‌توانند برنامه صراط را با محوریت "سبک زندگی قرآنی"، سه‌شنبه‌ها از ساعت 10:05 به مدت 55 دقیقه بشنوند.