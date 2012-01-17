دو هزار هکتار بافت فرسوده در همدان شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی اسدی افزود: از مجموع بافت فرسوده استان همدان 825 هکتار مربوط به شهرستان همدان، 170هکتار مربوط به شهرستان ملایر، 171 و هشت دهم هکتار مربوط به شهرستان نهاوند و 188 هکتار مربوط به شهرستان تویسرکان است.

اسدی ادامه داد: 104 هکتار از بافت فرسوده استان همدان نیز مربوط به شهر بهار، 162 هکتار مربوط به شهرستان اسدآباد،83 هکتار مربوط به شهرستان کبودراهنگ، 96هکتار مربوط به شهرستان رزن، 69هکتار مربوط به شهرستان لالجین،72 و دو دهم هکتار مربوط به شهرستان فامنین و 44 هکتار نیز مربوط به شهر جورقان است.

شهر جورقان کمترین مساحت بافت فرسوده استان همدان را داراست

وی گفت: شهر همدان با 825 هکتار بیشترین مساحت بافت فرسوده و شهر جورقان با 44 هکتار کمترین مساحت بافت فرسوده استان همدان را به خود اختصاص داده است.

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان استان همدان اظهار داشت: تاپایان سال 89 پنج هزار مترمربع املاک واقع در مسیر به منظور بازگشایی معابر بافت فرسوده با اعتباری افزون بر 32 میلیارد ریال در شهرهای همدان، ملایر و تویسرکان خریداری شده است.

اسدی ادامه داد: احداث یک هزار و 453 واحد مسکونی در قالب 34 پروژه در منطقه جولان با سرمایه گذاری 120 میلیارد ریال از محل منابع دولتی و با مشارکت تعاونی های مسکن و بخش خصوصی از دیگر فعالیت های این شرکت در احیا بافت فرسوده مناطق شهر همدان بوده است.

وی عنوان کرد: در دو سال اخیر 34 پروژه در سکونتگاه های غیر رسمی شهر همدان با اعتباری افزون بر 62میلیارد و 310 میلیون ریال به مرحله َاجرا در آمده است.

سکونتگاه های غیررسمی همدان ساماندهی شدند

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان استان همدان اضافه کرد: بهره برداری از 285 واحد مسکونی مهر در بافت فرسوده و 27 پروژه توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی استان همدان با 133میلیارد ریال در سال 89 از دیگر اقدامات این شرکت است.

اسدی با بیان اینکه در نیمه اول سال جاری دو هزار واحد مسکونی توسط این شرکت آماده سازی و بهره برداری شده است، گفت: از این تعداد مسکن یک هزار و 162 واحد در همدان،473 واحد در ملایر، 228 واحد در تویسرکان،16 واحد در نهاوند، 48 واحد در اسد آباد ،39 واحد در کبودراهنگ و 34 واحد در شهر بهار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان استان همدان عنوان کرد: تهیه طرح ساماندهی بافت فرسوده شهرهای همدان و ملایر به همراه طرح ساماندهی توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی شهر همدان نیز با اعتباری افزون بر2800 میلیون ریال از طرح های تهیه شده در این شرکت است.

وی ادامه داد: متقاضیان احداث واحد مسکونی در بافت های فرسوده به ازای هر واحد تا سقف 200میلیون ریال و برای متقاضیانی که از روش صنعتی ساز ی استفاده می کنند به ازای هر واحد تا سقف 250 میلیون ریال تسهیلات بانکی پرداخت خواهد شد.

اسدی افزود: این وام در چهار مرحله به متقاضیان ارائه می شود و اجرای مرحله فونداسیون برای دریافت قسط اول ضروری است.