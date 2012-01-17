جبهه متحد درباره نامزد مشترک با سایر فهرستها هنوز تصمیمی نگرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل اطلاعیه روابط عمومی جبهه متحد اصولگرایان که بر روی پایگاه اطلاع رسانی این جبهه به آدرس (www.jebhemottahed.ir) منتشر شده، به این شرح است:

متاسفانه علی رغم تاکید چندباره شورای مرکزی و ریاست ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان مبنی بر اینکه درمورد نامزدهای نهایی، میثاق نامه و نامزد مشترک با سایر لیستها، هنوز هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است برخی رسانه ها با وارونه سازی مواضع و انتشار اخبار نادرست، مسایل غیر واقعی و مورد انتظار خویش را به جبهه متحد اصولگرایان نسبت می دهند.

جبهه متحد اصولگرایان همچنان بر ارایه فهرست واحد در میان اصولگرایان تاکید کرده، بر این باورست که باید بیش از گذشته با وحدت و همگرایی به پیش برویم لذا تمامی طیفهای اصولگرا را به افزایش اشتراک در مواضع و لیست ها دعوت می نماید. ستاد انتخابات جبهه متحد نیز به طور جدی بر انتشار اخبار صحیح تاکید و خواستار انعکاس درست اخبار در رسانه ها می باشد.

در پایان تاکید می شود هرگونه تصمیم در مورد فهرست نامزدها و اعلام نحوه رقابت در انتخابات مجلس نهم با تصویب شورای مرکزی و از طریق اطلاعیه یا اعلام موضع رسمی سخنگو یا رئیس ستاد انتخابات و روابط عمومی جبهه متحد اصولگرایان به اطلاع مردم خواهد رسید.