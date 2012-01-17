به گزارش خبرنگار مهر، "بندرهنزا" عنوان مستندی است که درسیمای مرکزکرمان تولید شده و زیبایی‌های این منطقه کوهستانی درشهرستان رابر را به تصویر کشیده است.

مراحل پیش تولید این مستند از اوایل تابستان آغاز شده وهم اکنون کار تدوین آن به پایان رسیده است. دراین مستند تصاویری از قله تخت سرتشتک دامنه سرسبز کوه، چمنزارو پوشش گیاهی منطقه به چشم می‌خورد.

"بندر هنزا" از جاذبه‌های طبیعی و گردشگری شهرستان رابر و استان کرمان است که در تمام ایام سال پذیرای کوهنوردان و علاقمندان است.

عوامل این مستند عبارتند از تهیه‌کننده: محمدرضا میرحبیبی، تصویربردار و کارگردان: فرهنگ خاتمی، تدوین: مسعود جورابلی و گوینده متن: ایمان ساکی.

