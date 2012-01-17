رسانه‌ ها مصادیق جریان فتنه و انحرافی را برای مردم بازگو کنند

حجت الاسلام حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: مسئولان نیز باید از این دو جریان بپرهیزند چرا که خطر جریان انحرافی همان خطر فتنه سال 88 است که کشور را به آشوب کشاند و طمع دشمنان را به کشور افزون کرد.

وی با اشاره به اینکه رسانه‌ ها از لحاظ شرعی و قانونی باید با روشنگری مردم را آگاه کنند، گفت: رسانه‌ها باید مصادیق انحراف‌ها و عملکرد‌ ضعیف مسئولان را برای مردم بازگو و شاخص‌ها را برای آنها بیان کنند.

وی با اشاره به بیانات رهبری در خصوص عدم وابستگی کاندیداها به مراکز قدرت و ثروت افزود: دود وابستگی این افراد تنها در چشم مردم فرو می رود.

جریان وال استریت نتیجه وابستگی به مراکز قدرت و ثروت بود

وی عنوان کرد: اگر نمایندگان مجلس وام‌ دار کسی باشند دیگر به فکر مصالح جامعه نبوده و جریان وال‌ استریت به وجود می‌ آید.

نماینده مردم بیرجند و درمیان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نامزدها و داوطلبان انتخابات نباید از امکانات دولتی و بیت‌ المال استفاده کنند، بیان داشت: انتخابات سالم یعنی اینکه مجریان به درستی اجرا کنند و نامزدها نیز شرایط لازم را داشته و قانون را رعایت کنند.

وی بر رعایت اخلاق اسلامی در انتخابات از سوی نمایندگان و کاندیداها تاکید کرد و ادامه داد: نامزدهای انتخاباتی از تخریب یکدیگر بپرهیزند و شئونات و حیثیت افراد را خدشه دار نکنند چرا که هرکس که از سوی شورای نگهبان تایید شده است، صلاحیت انتخاب شدن را دارد.

حجت الاسلام ابراهیمی با بیان اینکه مردم نیز باید تلاش کنند که با حفظ آرامش، فرد اصلح را انتخاب کنند، تصریح کرد: رعایت قانون باید مورد توجه مسئولان اجرایی انتخابات باشد.

راه انقلاب با ترور متوقف نمی شود

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به ترور اخیر دانشمند هسته ای ایران گفت: شواهد دلیل می کند بازرسان قبلی آژانس انرژی اتمی اطلاعات دانشمندان هسته ای ایران را در اختیار عاملان ترور گذاشته اند که آژانس باید در این زمینه پاسخگو باشد.

حجت الاسلام ابراهیمی با بیان اینکه با ترور دانشمندان ایران راه آنها نه تنها متوقف نمی شود بلکه ادامه دهندگان این راه مصمم تر و مستحکم تر می شوند، افزود: انقلاب توقف ندارد و روز به روز به سرعت آن و پیشرفت های علمی و هسته ای کشور افزوده می شود.

وی با بیان اینکه دانشمندان ثروت و سرمایه کشور هستند، ادامه داد: اگر چه تا کنون پنج تن از دانشمندان ما ترور شده اند اما راه آنها متوقف نمی شود چرا که دشمنان در یک شب 72 تن از یاران انقلاب مثل شهید بهشتی را گرفتند اما مجلس تعطیل نشد.

نماینده مردم بیرجند و درمیان در مجلس با تاکید بر اینکه عاملان جنایت باید مجازات شوند، عنوان کرد: سازمان ملل، حقوق بشر و شورای امنیت عاملان جنایات را باید معرفی و مجازات کنند و جلوی این اعمال خلاف وجدان را بگیرند.

حجت الاسلام ابراهیمی با بیان اینکه این مجامع بین المللی باید در زمینه اعمال وحشیانه و ضد بشری به آمریکا و انگلیس و اسرائیل متذکر شوند، تصریح کرد: سکوت امجامع بین المللی در این زمینه معنادار خواهد بود و نشان از حاکمیت این کشور های استکباری براین مجامع را دارد.