بیانات رهبری در نشست زن و خانواده سند راهبردی برای مجلس نهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، دربیانیه گردهمایی بزرگ بانوان جبهه متحد اصولگرایان آمده است؛ سومین نشست اندیشه‌های راهبردی که با موضوع «زن و خانواده» در محضر رهبر فرزانه و با بیانات ایشان برگزار شد ضرورت امروز جامعه ما بود. بیانات ایشان نیز یک سند مهم و راهبردی برای تمامی ارکان و فعالین عرصه زنان مخصوصا نمایندگان مجلس نهم خواهد بود، تا مبتنی بر این بیانات بتوانند گامهای جدی در رفع مشکلات زنان و خانواده بردارند.

متن کامل این بیانیه به این شرح است:

اولین گردهمایی بزرگ بانوان جبهه متحد اصولگرایان شکل گرفت تا در جهت حماسه ای پرشکوه و دشمن شکن همراه با ملت ایران، گامی هر چند کوتاه برداشته باشیم. در پایان این گردهمایی بزرگ لازم می داند نکاتی خدمت ملت رشید ایران علی الخصوص بانوان حماسه آفرین برساند:

انتخابات از جمله مهم ترین اتفاقاتی است که سرنوشت کشور را رقم خواهد زد. حضور مردم در پای صندق های رای را نشانگر اقتدار نظام و حساسیت مردم به سرنوشت خود دانسته اند. دقت و اهتمام رای دهندگان به افراد منتخب که زمام کشور را به دست خواهند گرفت، از جمله تکالیفی است که بر عهده آنان است.

در این جهت لازم است احزاب و گروه های فعال در صحنه انتخابات با ارایه اطلاعات صحیح و روشن گرانه در خصوص برنامه ها، شعارها و مواضع، نسبت به مسائل جاری کشور، بدور از تخطئه و تخریب غیر منصفانه، زمینه انخاباتی سالم، قانونمند و پر شور را فراهم آورند.

در این میان زنان و نقش فعال و روشنگر آنان در طبقات مختلف اجتماع و علی الخصوص در حوزه خانواده از اهمیتی دو چندان و بلکه صد چندان برخودار است. زنان در مقام همسری، مادری و در همه مشاغل و مناصب اجتماعی و سیاسی می توانند با دعوت به آرامش و انتخابی با بصیرت، مسیر حرکت جامعه را به سمت صلاح و سلامت هدایت کنند.

حضور پرشور زنان در عرصه انتخابات در منصب نمایندگی و یا رای دهنده می تواند در تعیین سرنوشت انتخابات، آنچنان که به صلاح کشور اسلامی است، موثر باشد. بر این اساس گردهمایی بزرگ بانوان جبهه متحد اصولگرایان شکل گرفت تا در جهت حماسه ای پرشکوه و دشمن شکن همراه با ملت ایران، گامی هر چند کوتاه برداشته باشیم.

کمیته زنان جبهه متحد اصولگرایان در پایان این گردهمایی بزرگ لازم می داند نکاتی خدمت ملت رشید ایران علی الخصوص بانوان حماسه آفرین برساند:

۱- بر همگان روشن است که حوادث پس از انتخابات ۸۸، جریانی از پیش تعیین شده و برنامه ریزی شده نظام سلطه بود که بوسیله سران داخلی فتنه اجرا شد و با ایجاد موجی از شبهات، بستری آتش افروز و ملتهب را شکل دادند و در جهت ضربه زدن به نظام اسلامی برآمدند. اکنون نیز دز شرایط جدیدی قرار داریم که دشمن بر آن شده تا به وسیله جریان فتنه و انحراف، فتنه ۸۸ را بازسازی کند.

نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز در شرایطی برگزار می شود که به عنوان اولین انتخابات پس از ریاست جمهوری دهم و فتنه ۱۳۸۸ وضعیت قابل توجهی را طی می کند. همانگونه که اخبار پنهان و آشکار بیانگر آن است که شعله های زیرخاکستر جریان فتنه درصدد ایجاد آشوب در انتخابات مجلس نیز هست بر این اساس نیروهای انقلاب باید با دقت، فضای انتخابات مجلس نهم را پیگیر باشند.

از آنجا که حفظ نظام اسلامی در راس امور و از اوجب واجبات است به نظر می رسد که تکلیف بر همگان روشن و معین است. پیروی از منویات رهبر فقید انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری در پرهیز از هیاهو و جنجال در صحنه سیاسی انتخابات و برگزاری انتخاباتی سالم، رقابتی، پرقدرت و باشکوه، وظیفه هر شهروند مومن و متعهد است.

۲- وحدت، رمز پیروزی و راهبرد همیشگی نیروهای انقلاب از ابتدا تاکنون بوده است. لذا نباید با تحلیلهای غیر واقعی و دور از واقعیت، به رقابت و درگیری، در میان جریان اصولگرا دامن زده شود. بنابراین مراقبت و تلاش در حفظ روند وحدت موجود میان جریانات اصولگرا از اولویت های طیف های منتسب به این جریان بوده و هرگونه شبهه و تفرقه افکنی میان این گروه-ها که باعث تفرقه و سردرگمی جامعه و افراد شود، ناپسند و مذموم و فرش قرمزی است که برای ورود جریان فتنه و انحراف پهن می شود.

۳- کمیته بانوان جبهه متحد اصولگرا علاوه بر وحدت در میان اصولگرایان و باورمندان به گفتمان امام و رهبری بر حضور قدرتمند بانوان متعهد به عنوان کاندیدای انتخابات تاکید دارد. حضور فعال و قوی بانوان در صحنه های اجتماعی-سیاسی متناسب با منزلت آنان، امری پسندیده است که بایستی به جد همه دلسوزان و فعالان عرصه زنان به آن اهتمام و از هم اکنون برنامه ریزی جدی تری برای آن داشته باشند.

بی تردید مجلس شورای اسلامی از جمله جایگاههایی است که متناسب با شان اجتماعی بانوان است و در صورت معرفی بانوان شایسته، ولایت مدار، کارآمد، کلان نگر و باورمند به ارزشهای اسلامی به عرصه قانونگذاری، می توانیم در جهت تحقق مطالبات مردم و رهبر حکیم انقلاب خصوصا بیانات اخیر ایشان در نشست اندیشه‌هاى راهبردى‌ با موضوع زن و خانواده، گام برداریم.

۴- سومین نشست اندیشه‌های راهبردی که با موضوع «زن و خانواده» در محضر رهبر فرزانه و با بیانات ایشان برگزار شد ضرورت امروز جامعه ما بود. بیانات ایشان نیز یک سند مهم و راهبردی برای تمامی ارکان و فعالین عرصه زنان مخصوصا نمایندگان مجلس نهم خواهد بود، تا مبتنی بر این بیانات بتوانند گامهای جدی در رفع مشکلات زنان و خانواده بردارند.

موضوع «زن و خانواده» از مباحث مهمی است که مبانی آن درشریعت مبین اسلام وجود دارد و از حساس‌ترین موضوعات است که نهادهای اندیشه ای بایستی در تببین آن اهتمام جدی داشته باشند. کمیته زنان جبهه متحد اصولگرایان بر این باور است که در کلام امام و رهبری و دستاوردهای ۳۰ ساله انقلاب، حرکت های جدی و اساسی جهت تأمین کرامت زن و احقاق حقوق وی انجام شده است لیکن مسوولین قضایی، اجرایی و تقنینی در پاسخ به این موارد هنوز راه بسیار تا نقطه مطلوب دارند که نیازمند چاره اندیشی است.

۵- حضور گسترده و پرشور آحاد مردم برای تحقق آرمان های انقلاب با حضور در صحنه انتخابات، برکسی پنهان و پوشیده نیست. در این میان البته بانوان که نیمی ازجمعیت کشور را تشکیل می دهند بی تردید نقشی جدی و اثر گذار درفرآیند انتخابات و شکل گیری مجلسی در شان انقلاب خواهند داشت.

طبیعتا برای نیل به این مقصود، لازم است بسترهای مناسب، فراهم شده و گروههای مختلف سیاسی مبتنی بر گفتمان امام و رهبری، برنامه ای جامع، و کاربردی در پاسخ به مطالبات بانوان فرهیخته ایران اسلامی ارایه نمایند که در آن صورت، حضور گسترده و پرشور زنان را در انتخابات آتی شاهد خواهیم بود.

۶- نامزدها، جریان ها و گروهایی که در عرصه رقابت انتخابات مجلس نهم حضور یافته اند لازم است در تدوین برنامه های خود با استقبال از زنان متخصص و دریافت دیدگاه های تخصصی آنها برای ارایه برنامه کاری جهت مجلس آتی، تلاش نمایند که در آن صورت، سطح شعارها و برنامه ها برای مجلس نهم، کیفی تر و عمیق تر شده و مطالبات زنان فرهیخته و متدین جامعه اسلامی مان، پاسخی درخور خواهد یافت.

۷- بر اساس آنچه اعلام شد، هیچ سقفی برای حضور زنان در لیست جبهه متحد اصولگرایان تعیین نشده و بر اساس مصوبه شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان، تعداد بانوان فهرست نامزدهای انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان، همچون دوره گذشته، حداقل شش نفر خواهد بود.

علاوه بر اینکه حداقل شش نفر از بانوان در فهرست گنجانده خواهند شد، در مورد ۲۴ نفر دیگر لیست نیز معیارها سنجیده می شود و در صورتی که فردی از جامعه بانوان، شایستگی بالاتری در حوزه فردی، کارآمدی و مقبولیت داشته باشد بر اساس اصل شایسته سالاری، در فهرست نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان در تهران قرار خواهد گرفت.

بر همین اساس، کمیته بانوان جبهه متحد اصولگرایان از حضرت آیت الله مهدوی کنی و شورای مرکزی جبهه که زمینه را برای حضور جدی تر و بیشتر بانوان در فهرست نهایی جبهه متحد و زمینه سازی برای توجه بیشتر به بانوان را فراهم آوردند سپاسگزار وکمال امتنان را دارد.