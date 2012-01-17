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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۱۳

بنی اسدی خبر داد:

400 تن گوشت مرغ برای ایام نوروز در کرمان ذخیره سازی می شود

400 تن گوشت مرغ برای ایام نوروز در کرمان ذخیره سازی می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کرمان از ذخیره سازی 400 تن گوشت مرغ برای ایام عید در کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بنی اسدی عصر دوشنبه در جلسه کمیته تنظیم بازار استان کرمان گفت: با توجه به کاهش قیمت ذرت طی ماه های اخیر تولیدکنندگان گوشت مرغ انگیزه بیشتری برای جوجه ریزی دارند.

بنی اسدی ادامه داد: در صورت عدم مشاهده بیماری خاص طیور چهار هزار کیلوگرم مرغ برای ایام نوروز در کرمان ذخیره سازی می شود.

معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این جلسه گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلو گوشت مرغ سه هزار و 250 تومان است.

مصطفی زریسفی همچنین عنوان داشت: هر کیلو تخم مرغ نیز با قیمت دو هزار و 750 تومان به متقاضیان عرضه می شود.

کد مطلب 1511349

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