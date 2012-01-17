400 تن گوشت مرغ برای ایام نوروز در کرمان ذخیره سازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بنی اسدی عصر دوشنبه در جلسه کمیته تنظیم بازار استان کرمان گفت: با توجه به کاهش قیمت ذرت طی ماه های اخیر تولیدکنندگان گوشت مرغ انگیزه بیشتری برای جوجه ریزی دارند.

بنی اسدی ادامه داد: در صورت عدم مشاهده بیماری خاص طیور چهار هزار کیلوگرم مرغ برای ایام نوروز در کرمان ذخیره سازی می شود.

معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این جلسه گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلو گوشت مرغ سه هزار و 250 تومان است.

مصطفی زریسفی همچنین عنوان داشت: هر کیلو تخم مرغ نیز با قیمت دو هزار و 750 تومان به متقاضیان عرضه می شود.