به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه در ادامه بررسی لایحه یک فوریتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده 57 مقرر کردند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می تواند ضمن پیگیری پرونده نزد مراجع رسیدگی کننده، تعقیب و رسیدگی به جرائم موضوع این قانون یا جرائم مرتبط با آن را تقاضا کند، یا از آراء صارده ای که در آن منافع عمومی و عایدات دولت لحاظ نشده است تجدید نظر خواهی کند.

نمایندگان مجلس در ماده 58 سازمان مامور وصول درآمدهای دولت را مکلف کردند فهرست ارزش کالاهای وارداتی را بر اساس نرخ برابری ارز اعلامی توسط بانک مرکزی به صورت سالانه در اختیار کلیه سازمان های کاشف و ضابطان قضایی مرتبط برای تعیین ارزش اولیه قرار دهد. در صورتیکه در طول سال در فهرست ارزش کالاهای وارداتی تغییرات عمده ای رخ دهد، توسط سازمان ذیربط اعلام می شود.

نمایندگان در ماده 59 مقرر کردند حکم تعدد و یا تکرار ارتکاب جرم قاچاق، مطابق قانون مجازات اسلامی است.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس در حالی لایحه فوریتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مورد بررسی قرار می دهند که مشارکت آنها در رای گیری ها بسیار پایین است به طوریکه از بیش از 200 نماینده حاضر در صحن مجلس کمتر از 150 نفر در رای گیری ها شرکت می کنند این عدم مشارکت تذکر مکرر رئیس مجلس را به دنبال داشت که از نمایندگان خواست در رای گیری مشارکت بیشتری داشته باشند.

ادامه بررسی این لایحه همچنان در مجلس ادامه دارد.