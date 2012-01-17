مقابله با ناهنجاری های اجتماعی وظیفه یک سازمان خاص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حسن زاده شامگاه دوشنبه در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان کردستان اظهار داشت: مقابله و برخورد با ناهنجاری های اجتماعی در سطح جامعه تنها وظیفه یک یا چند سازمان خاص نیست و باید تمامی مدیران و سازمان های دولتی و حتی بخش خصوصی در این بخش همکاری داشته باشند.

وی ادامه داد: بروز ناهمجاری های اجتماعی به عنوان یکی از تهدیدهای اصلی در راستای جلوگیری از پیشرفت جامعه به شمار می رود و به همین دلیل دشمن با سرمایه گذاری بسیار در تلاش است تا از روند توسعه و پیشرفت کشورمان با تبلیغات منفی و فراهم کردن زمینه های بروز ناهنجاری های اجتماعی جلوگیری کند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان با اشاره به ترویج بی بند و باری از طریق رسانه های مختلف به ویژه اینترنت و ماهواره یادآور شد: روند رو به رشد تکنولوژی های ارتباطی زمینه را برای دسترسی به اطلاعات مختلف فراهم کرده است و به همین دلیل باید با هوشیاری و آگاه سازی نسل جوان از ورود آنها به مسائل خطرناک و بروز ناهنجاری های اجتماعی به شدت جلوگیری کرد.

حسن زاده در بخش دیگری از سخنان خود خواستار اطلاع رسانی بهتر به مردم در خصوص مقابله جدی تر با ناهنجاری های اجتماعی و بیماری های خطرناک همچون ایدز شد و گفت: برای مقابله با بیماری ایدز باید خود مردم را نیز در این حوزه مشارکت داد و این جلب مشارکت تنها با اطلاع رسانی بهتر عملی می شود.

وی از اعضای کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان کردستان خواست که با جدیت بیشتری مصوبات کارگروه را پیگیری کرده و نسبت به عملیاتی کردن آنها اهتمام داشته باشند.

در ابتدای این جلسه معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گزارشی از وضعیت و تعداد بیماران مبتلا به ایدز در این استان را ارائه کرد.