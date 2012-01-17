546 هزار عدد مواد محترقه در کردستان کشف شد

علی احمدی تبار در گفتگو با خبرنگار مهر و با اشاره به برخورد قاطع با توزیع کنندگان مواد محترقه در استان کردستان اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی کردستان در پی دریافت خبرهایی مبنی بر قاچاق مواد محترقه به وسیله افراد سودجو مراتب را با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی کردستان پس از تلاش های بی وقفه و شناسایی انبار ویژه نگهداری مواد محترقه مراتب را با مراجع قضایی استان هماهنگ کرده و در اقداماتی منسجم و غافلگیرانه از انباری های متعلق به قاچاقچیان این مواد 546 هزار و 700 عدد انواع مواد محترقه را کشف کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان کردستان یادآور شد: در این خصوص تعدادی از قاچاقچیان مواد محترقه نیز دستگیر شدند که با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با اشاره به برنامه های پلیس آگاهی استان در راستای برخورد با توزیع کنندگان مواد محترقه غیرمجاز و قاچاق بیان کرد: اقدامات و پیش بینی های لازم در این بخش صورت گرفته و در صورت بروز هر گونه تخلفی با افراد خاطی در این بخش برخورد می شود.

احمدی تبار در پایان خواستار هوشیاری خانواده ها برای مراقبت بیشتر آنها از فرزاندان شد و گفت: حساس بودن پدر و مادر و همچنین مراقبت بیشتر آنها می تواند در راستای جلوگیری از بروز حوادث مختلف جلوگیری کند.

