اظهارات تازه رئیس ستاد ارتش اسرائیل/ جنگ 1967 علیه عربها تکرار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یدیعوت آحارونوت، "بنی گانتس" با ادعای توانایی رژیم صهیونیستی در به راه انداختن جنگی جدید علیه یک کشور عربی بر مبنای سناریوی جنگ 1967، اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در صورت مواجه شدن با تهدیدات امنیتی دست به این اقدام خواهد زد.

وی با ابراز ناخرسندی از تحولات کشورهای عربی تاکید کرد: این تحولات ما به سالهای قبل از 1967 باز می گرداند.

در همین رابطه، یک منبع آگاه مصری در گفتگو با روزنامه الرای کویت اظهارات این فرمانده صهیونیست درباره به راه انداختن جنگی جدید را زائیده توهم دانست.

وی تاکید کرد: مصر اجازه تکرار وقایع جنگ 1967 را نمی دهد و این کشور هم اکنون با داشتن ارتش و مردمی آگاه در برابر هرگونه تجاوز خارجی دفاع خواهد کرد.