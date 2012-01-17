جزئیات استفاده از سهمیه رزمندگان نیروهای مسلح در کنکور91 دکتری

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تبصره الحاقی به قانون ایجاد تسهیلات برای ورودی رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور مصوب سال 77 مجلس شورای اسلامی، آن دسته از پرسنل کادر ثابت، پیمانی یا وظیفه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که از 31 شهریورماه 59 تا 31 شهریورماه 67 حداقل 6 ماه پیوسته و 9 ماه ناپیوسته علاوه بر میزان موظفی شرکت در عملیات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته اند با تایید بالاترین مقام هریک از نیروهای مسلح(ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح) می توانند از مزایای این قانون استفاده کنند.

این افراد می توانند از 1 تا 15 بهمن ماه سال جاری، ضمن مراجعه به واحدهای تابعه و تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان آزمون مربوط اقدام کنند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مورد تایید نهایی قرار گیرد.

فهرست اسامی افراد واجد شرایط پس از تایید به منظور اعمال در اختیار سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت.